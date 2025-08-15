TOUBA – Le bassin de Pofdi cède une nouvelle fois: champs et habitations clairement menacés


Le bassin de rétention de Pofdi, situé à la périphérie de Touba, a une nouvelle fois cédé sous la pression des eaux pluviales. L’alerte a été donnée tôt ce matin par les populations riveraines, inquiètes pour leurs habitations et leurs champs, déjà fragilisés par les précédents épisodes d’inondation.

Ce bassin, conçu pour canaliser les eaux de pluie durant l’hivernage, avait déjà connu un effondrement en octobre 2023, provoquant la libération de millions de litres d’eau et la destruction de nombreuses récoltes. Les localités de Ndock, Ngassama  et Darou Rahmane avaient été particulièrement touchées, subissant des pertes agricoles considérables et des dégâts matériels majeurs.

Ce nouveau débordement relance le débat sur la qualité des infrastructures hydrauliques à Touba et sur la nécessité d’un plan d’assainissement durable, à la hauteur des enjeux démographiques et climatiques de la région.
Vendredi 15 Août 2025
Amadou Moustapha Mbaye



