TOUBA- Inhumation nocturne et émouvante de Serigne Cheikh Saliou Mbacké / Le bâtisseur rejoint son guide et père Serigne Saliou

Dans le recueillement le plus total, Serigne Cheikh Saliou Mbacké, a été inhumé tard dans la nuit de vendredi à samedi, à exactement 3 heures et 22 minutes. Un instant suspendu, où la ville sainte a retenu son souffle.



La dépouille mortelle du guide religieux, disparu à l’âge de 86 ans, a été conduite à la grande mosquée alors que la nuit touchait à son apogée. La prière mortuaire a été exécutée à 3 heures et 16 minutes, sous une lueur tamisée, mêlée à la clarté spirituelle qui émanait du lieu.



Malgré l’heure tardive, une foule immense et compacte avait envahi l’esplanade de la mosquée, débordant largement sur toutes les artères avoisinantes. Hommes, femmes et enfants, venus de partout, ont bravé l’obscurité pour rendre un dernier hommage à celui qui fut le khalife de son père durant 19 ans. Le silence, ponctué par les sourates du Coran, était saisissant.



À 3 h 22 précises, le corps a été déposé dans le caveau familial. Serigne Cheikh Saliou Mbacké repose désormais à jamais auprès de son père et guide, Serigne Saliou Mbacké. L’émotion était à son comble lorsque la terre a recouvert la dépouille, marquant la disparition d’un homme de Dieu respecté et adulé .