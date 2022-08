TOUBA / Incursion dans la grande mosquée à 2 semaines de la reception de plus de 3 millions de fidèles.

Des 5 millions de personnes qui viennent à Touba pour les besoins du Grand Magal, au moins 2 à 3 millions vendront visiter la grande mosquée pour effectuer leurs ziars. Les chiffres ne sont pas, pour le moment, validés par des cabinets ou à la suite d’études entreprises par des experts, mais des habitués de l’édifice sont formels.



Dakaractu - Touba qui a effectué une incursion dans ce symbole du Mouridisme, a trouvé sur place une équipe du dahira Muqadimatul Qidma en train de s’affairer autour des derniers réglages.



Environ 4.582 ampoules et 109 ventilateurs seront testés et une dizaine de caméras. Les moquettes seront mises à neuf. La structure a aussi mis en place un dispositif sécuritaire extrêmement performant et des dispositions strictes sont prises pour empêcher certains dérapages...