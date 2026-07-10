Kaolack / Dangers liés aux grossesses précoces : Enda Jeunesse Action renforce la sensibilisation à Sibassor

Le phénomène des grossesses précoces est une situation qui préoccupe plus d’un. C'est pourquoi Enda Jeunesse Action bureau de Kaolac, en collaboration avec la Coalition des clubs d'enfants et Jeunes de Kaolack (COCEJ/KL), se lance sur le front pour faire face à ce fléau.

En effet, dans le cadre du projet ''Porte-monnaie des enfants'' financé par Kinderpostzegel, un panel de sensibilisation sur les dangers liés aux grossesses précoces, a été organisé ce jeudi 9 juillet 2026 à Sibassor. Cette rencontre qui a enregistré la présence massive des jeunes, des Badiénou Gox, des acteurs communautaires, des autorités locales etc, vise à sensibiliser sur ce phénomène qui est très fréquent dans la région de Kaolack et particulièrement dans la commune de Sibassor.