184 entreprises fermées ,22 093 emplois créés, 1 653 supprimés ,108 conflits collectifs: le paradoxe d’un marché du travail sous tension

Le Rapport annuel des statistiques du travail fait état de 22 093 emplois créés au Sénégal en 2025. Mais derrière cette dynamique se cachent la fermeture de 184 établissements, la suppression de 1 653 postes, une hausse des accidents professionnels et la persistance de nombreux conflits sociaux.


184 entreprises fermées ,22 093 emplois créés, 1 653 supprimés ,108 conflits collectifs: le paradoxe d’un marché du travail sous tension
Une dynamique de création d’emplois
 
Le Sénégal a enregistré 2 675 ouvertures ou réouvertures d’établissements au cours de l’année 2025. Cette activité a permis la création de 22 093 emplois, selon le Rapport annuel des statistiques du travail présenté par l’Inspection du travail.
 
L’Observateur indique également que 8 231 contrats de travail ont été officiellement enregistrés. Cette progression témoigne d’une amélioration de la formalisation de certains emplois.
 
Mais ces chiffres positifs ne suffisent pas à masquer les difficultés qui affectent encore le marché du travail.
 
184 établissements fermés et 1 653 emplois perdus
 
Le rapport recense 184 fermetures d’établissements ayant entraîné la suppression de 1 653 emplois.
 
Ces pertes montrent que le tissu économique reste exposé à d’importantes fragilités. Alors que de nouvelles entreprises voient le jour, d’autres cessent leurs activités, avec des conséquences immédiates pour les travailleurs concernés.
 
Des manquements persistants à la législation sociale
 
Les services de l’Inspection du travail ont effectué 5 906 visites de contrôle dans les entreprises.
 
Ces missions ont permis d’identifier plusieurs irrégularités récurrentes, notamment le non-paiement de certaines primes, des anomalies dans la délivrance des bulletins de salaire et le non-respect des obligations liées au dialogue social.
 
Dans plusieurs établissements, les réunions avec les représentants du personnel ne seraient pas organisées avec la régularité requise.
 
Hausse des accidents et maladies professionnelles
 
Le rapport attire également l’attention sur la santé et la sécurité au travail.
 
En 2025, 1 041 accidents du travail et maladies professionnelles ont été déclarés, contre 975 l’année précédente. Cette progression intervient malgré la mise en place de 96 comités d’hygiène et de sécurité au travail.
 
Sur le terrain de la protection sociale, le document fait état de 42 315 adhérents et de 592 942 participants à l’Ipres. Quatre nouvelles institutions de prévoyance maladie ont par ailleurs obtenu leur agrément durant l’année.
 
108 conflits collectifs enregistrés
 
Les inspections du travail ont enregistré 108 conflits collectifs en 2025. Si 58,33 % de ces différends ont pu trouver une issue favorable grâce à la conciliation, le climat social reste jugé préoccupant.
 
Les litiges individuels demeurent également nombreux. Au total, 4 267 travailleurs ont été impliqués dans des procédures de règlement des différends.
 
Parmi ces dossiers, 44,81 % ont abouti à une conciliation totale, 9,58 % à une conciliation partielle et 45,29 % se sont soldés par un échec.
 
Plus de 10 milliards de FCFA d’indemnités
 
Les conciliations totales ou partielles ont permis le versement de 993,8 millions de FCFA aux travailleurs concernés.
 
Les ruptures de contrats réglées à l’amiable ont, quant à elles, généré plus de 10,25 milliards de FCFA d’indemnités au profit de 3 206 travailleurs.
 
Ces montants illustrent l’ampleur des différends entre salariés et employeurs, mais également l’importance du rôle joué par les services de médiation et de conciliation.
 
Mamadou Lamine Dianté appelle à renforcer les inspections
 
Présidant la cérémonie de présentation du rapport, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a reconnu l’existence d’un climat social « relativement tendu ».
 
Selon lui, les difficultés persistent malgré les efforts engagés pour promouvoir le dialogue social.
 
Le ministre estime que ces indicateurs imposent d’accélérer les réformes destinées à consolider un environnement professionnel plus stable et plus attractif.
 
Il a surtout insisté sur le renforcement des capacités de l’Inspection du travail. L’efficacité du contrôle dépend, selon lui, d’un accroissement des moyens humains, matériels et logistiques afin de rendre les inspections plus fréquentes et plus efficaces.
Autres articles
Vendredi 10 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kaolack / Dangers liés aux grossesses précoces : Enda Jeunesse Action renforce la sensibilisation à Sibassor

Kaolack / Dangers liés aux grossesses précoces : Enda Jeunesse Action renforce la sensibilisation à Sibassor - 10/07/2026

Révision constitutionnelle, dette intérieure et situation politique : l’APR se félicite de la décision du Conseil constitutionnel , charge Pastef et remobilise ses troupes

Révision constitutionnelle, dette intérieure et situation politique : l’APR se félicite de la décision du Conseil constitutionnel , charge Pastef et remobilise ses troupes - 10/07/2026

Salaires d’anciens ministres casés à l’assemblée et passeports diplomatiques laissés aux députés qui ont quitté l'Assemblée : Lass Badiane ouvre un double front contre les privilèges et demande à Cheikh Diba de couper les salaires

Salaires d’anciens ministres casés à l’assemblée et passeports diplomatiques laissés aux députés qui ont quitté l'Assemblée : Lass Badiane ouvre un double front contre les privilèges et demande à Cheikh Diba de couper les salaires - 10/07/2026

Affaire de la fillette de deux ans retrouvée morte à Kanel : trois individus arrêtés...les circonstances bouleversantes révélées par l’enquête

Affaire de la fillette de deux ans retrouvée morte à Kanel : trois individus arrêtés...les circonstances bouleversantes révélées par l’enquête - 10/07/2026

À 16 ans, elle abandonne l’école et rejoint son compagnon : le jeune homme condamné pour détournement de mineure

À 16 ans, elle abandonne l’école et rejoint son compagnon : le jeune homme condamné pour détournement de mineure - 10/07/2026

Touba-Ils vendent les terrains de leur voisine avec de faux documents : deux sexagénaires condamnés

Touba-Ils vendent les terrains de leur voisine avec de faux documents : deux sexagénaires condamnés - 10/07/2026

Sonatel propulse le Sénégal dans une nouvelle ère avec la Gateway satellitaire Eutelsat OneWeb

Sonatel propulse le Sénégal dans une nouvelle ère avec la Gateway satellitaire Eutelsat OneWeb - 09/07/2026

Grève générale / Le ministre du Travail dénonce l’absence de préavis: « Nous ne vous demandons pas de renoncer, mais de respecter la procédure légale »

Grève générale / Le ministre du Travail dénonce l’absence de préavis: « Nous ne vous demandons pas de renoncer, mais de respecter la procédure légale » - 09/07/2026

Marché de Thiaroye : Les commerçants dénoncent l’arrêt de la prise en charge de leur loyer par l’APIX

Marché de Thiaroye : Les commerçants dénoncent l’arrêt de la prise en charge de leur loyer par l’APIX - 09/07/2026

Grève générale du 10 juillet : le FDR apporte son “soutien total” aux travailleurs et interpelle le gouvernement

Grève générale du 10 juillet : le FDR apporte son “soutien total” aux travailleurs et interpelle le gouvernement - 09/07/2026

Grève générale du 10 juillet : Le SYTJUST appelle les travailleurs de la Justice à la mobilisation

Grève générale du 10 juillet : Le SYTJUST appelle les travailleurs de la Justice à la mobilisation - 09/07/2026

Affaire des 2 milliards FCFA destinés à Wade/ Samuel Sarr contre Cheikh Amar : aucune des parties n’obtient gain de cause sur les demandes civiles

Affaire des 2 milliards FCFA destinés à Wade/ Samuel Sarr contre Cheikh Amar : aucune des parties n’obtient gain de cause sur les demandes civiles - 09/07/2026

Du « Jub, Jubal, Jubanti » à l’ère du « Moss, Mossat, Mossal » : Abdou Karim Sall dénonce le « recyclage » d’anciens ministres et accuse Pastef de vouloir installer son « siège »

Du « Jub, Jubal, Jubanti » à l’ère du « Moss, Mossat, Mossal » : Abdou Karim Sall dénonce le « recyclage » d’anciens ministres et accuse Pastef de vouloir installer son « siège » - 09/07/2026

Affaire Cité Fayçal : La SOGEPA essuie un revers définitif devant la Cour suprême

Affaire Cité Fayçal : La SOGEPA essuie un revers définitif devant la Cour suprême - 09/07/2026

Accord de 15 millions d’euros avec ECOBANK: « C’est le début d’un partenariat de longue durée » ( Odile Renaud-Basso, Pdte BERD)

Accord de 15 millions d’euros avec ECOBANK: « C’est le début d’un partenariat de longue durée » ( Odile Renaud-Basso, Pdte BERD) - 09/07/2026

Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées

Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées - 09/07/2026

Iran: 14 morts, 78 blessés dans les frappes américaines des deux derniers jours (ministère)

Iran: 14 morts, 78 blessés dans les frappes américaines des deux derniers jours (ministère) - 09/07/2026

Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort

Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort - 09/07/2026

Bac 2026 : seulement 26,45 % de réussite au premier tour, plus de 70 000 candidats déjà recalés

Bac 2026 : seulement 26,45 % de réussite au premier tour, plus de 70 000 candidats déjà recalés - 09/07/2026

Prison, Bac et réinsertion : condamné à 10 ans, Babacar Diène décroche la mention « Assez Bien »

Prison, Bac et réinsertion : condamné à 10 ans, Babacar Diène décroche la mention « Assez Bien » - 09/07/2026

Les Etats-Unis frappent l'Iran, qui riposte et les accuse de vouloir perturber les obsèques de Khamenei

Les Etats-Unis frappent l'Iran, qui riposte et les accuse de vouloir perturber les obsèques de Khamenei - 09/07/2026

Colobane : Les commerçants dénoncent des cantines à 10 millions imposées par le maire

Colobane : Les commerçants dénoncent des cantines à 10 millions imposées par le maire - 09/07/2026

Bambey : un père de 15 enfants condamné à sept ans de réclusion pour viol suivi de grossesse

Bambey : un père de 15 enfants condamné à sept ans de réclusion pour viol suivi de grossesse - 09/07/2026

Dalifort : la vidéo-surveillance fait tomber un vigile accusé d’attouchements sur une fillette de sept ans

Dalifort : la vidéo-surveillance fait tomber un vigile accusé d’attouchements sur une fillette de sept ans - 09/07/2026

Des explosions entendues à Bahreïn (journaliste AFP)

Des explosions entendues à Bahreïn (journaliste AFP) - 09/07/2026

Trump menace l'Iran de frappes

Trump menace l'Iran de frappes "bien pires" si ses attaques continuent - 09/07/2026

Assemblée nationale : Ousmane Sonko dévoile les nouveaux visages de son cabinet

Assemblée nationale : Ousmane Sonko dévoile les nouveaux visages de son cabinet - 08/07/2026

Diaspora APR : Abdou Mbow accueilli à Yaoundé, les militants sonnent la mobilisation pour 2029

Diaspora APR : Abdou Mbow accueilli à Yaoundé, les militants sonnent la mobilisation pour 2029 - 08/07/2026

Reprise de publications sur les réseaux sociaux : La ligne de crête que doivent tracer les médias

Reprise de publications sur les réseaux sociaux : La ligne de crête que doivent tracer les médias - 08/07/2026

Incendie dans une foire commerciale à Thiès: Une trentaine de cantines ravagées par les flammes..

Incendie dans une foire commerciale à Thiès: Une trentaine de cantines ravagées par les flammes.. - 08/07/2026

RSS Syndication