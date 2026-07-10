Affaire de la fillette de deux ans retrouvée morte à Kanel : trois individus arrêtés...les circonstances bouleversantes révélées par l’enquête

Une disparition en pleine nuit



Les faits rapportés par Libération remontent au 2 juillet. Vers une heure du matin, la Brigade de proximité de Kanel a été avisée de la découverte du corps sans vie d’une fillette près de son domicile familial, au quartier Médina Thiélol, dans le département de Kanel.



La victime, âgée de seulement deux ans, dormait sur une natte installée à l’extérieur de la maison. La famille avait choisi cet endroit en raison de la forte chaleur, précise le journal.



Vers minuit, l’enfant se serait réveillée pour demander à manger. Sa mère lui aurait alors préparé du lait, qu’elle a bu avant de se recoucher.



Quelques minutes d’absence avant la découverte



Après avoir donné du lait à sa fille, la mère est entrée à l’intérieur de la maison pour brancher son téléphone portable. À son retour, elle n’a plus retrouvé l’enfant à l’endroit où elle l’avait laissée.



Les parents ont immédiatement entrepris des recherches autour de la concession. Ils ont inspecté les environs, sans parvenir à retrouver la fillette.



Quelques instants plus tard, des voisins ont fait une découverte dramatique dans leur propre cour. L’enfant y a été retrouvée entièrement dévêtue et sans vie.



La Brigade de proximité de Kanel a alors été alertée, ouvrant une enquête destinée à identifier les auteurs et à reconstituer précisément le déroulement des faits.



Les conclusions particulièrement graves de l’enquête



Selon les éléments publiés par Libération, les investigations ont établi que la fillette avait été enlevée au cours de la nuit.



L’enquête aurait également révélé qu’elle avait subi des violences sexuelles impliquant trois individus avant d’être tuée par strangulation.



En raison de la gravité des faits et de l’âge de la victime, les enquêteurs ont rapidement engagé des recherches pour identifier et interpeller les personnes soupçonnées d’avoir participé à cet acte.



Trois suspects interpellés dès le lendemain



Les trois individus mis en cause ont été arrêtés par la gendarmerie dès le 3 juillet, soit au lendemain de la découverte du corps.



Libération ne fournit pas, dans l’extrait publié, l’identité, l’âge ou le lien éventuel des suspects avec la victime. Le journal indique toutefois que les trois personnes ont été conduites devant les autorités judiciaires après leur arrestation.



La rapidité des interpellations laisse entendre que les premiers éléments recueillis sur les lieux, les auditions ou les investigations de voisinage ont permis aux gendarmes d’orienter rapidement leurs recherches.



Des qualifications criminelles extrêmement lourdes



À l’issue de leur garde à vue, les trois suspects ont été déférés au parquet. Ils sont visés pour association de malfaiteurs et viol collectif suivi de meurtre sur une mineure de moins de 13 ans.



Ces qualifications traduisent la gravité exceptionnelle des faits reprochés. La suite de la procédure devra permettre de déterminer précisément le rôle attribué à chacun des trois individus, les circonstances de l’enlèvement ainsi que le déroulement exact des violences ayant entraîné la mort de l’enfant.



À ce stade, les personnes arrêtées restent présumées innocentes tant qu’elles n’ont pas été jugées et reconnues coupables par une juridiction compétente.



Médina Thiélol confrontée à un drame



Le décès de H. Ly plonge Médina Thiélol dans une affaire d’une particulière violence. L’enfant a disparu à proximité immédiate de son domicile, alors que ses parents se trouvaient dans la concession.



Le corps a ensuite été retrouvé dans une cour voisine, ce qui a rapidement concentré les investigations sur l’environnement proche du lieu de disparition.



L’enquête devra désormais apporter des réponses sur la manière dont l’enfant a pu être enlevée en quelques instants, déplacée puis retrouvée dans une autre concession.



La justice saisie après le travail de la gendarmerie



Après les arrestations réalisées par les gendarmes, le dossier est désormais entre les mains de la justice. Le parquet devra apprécier les éléments recueillis et déterminer la suite de la procédure contre les trois personnes déférées.



Compte tenu de la nature criminelle des accusations, une information judiciaire pourrait permettre d’approfondir les investigations, d’organiser les auditions et confrontations nécessaires et d’établir les responsabilités individuelles.