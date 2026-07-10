Affaire de la fillette de deux ans retrouvée morte à Kanel : trois individus arrêtés...les circonstances bouleversantes révélées par l’enquête

Une fillette de deux ans, désignée par les initiales H. Ly, a été retrouvée sans vie dans la cour de voisins à Médina Thiélol, dans le département de Kanel. Selon Libération, l’enfant avait disparu quelques instants après avoir été laissée à l’extérieur du domicile familial. L’enquête a conduit à l’arrestation de trois individus, déférés au parquet pour association de malfaiteurs et viol collectif suivi de meurtre sur une mineure de moins de 13 ans.


Affaire de la fillette de deux ans retrouvée morte à Kanel : trois individus arrêtés...les circonstances bouleversantes révélées par l’enquête
Une disparition en pleine nuit
 
Les faits rapportés par Libération remontent au 2 juillet. Vers une heure du matin, la Brigade de proximité de Kanel a été avisée de la découverte du corps sans vie d’une fillette près de son domicile familial, au quartier Médina Thiélol, dans le département de Kanel.
 
La victime, âgée de seulement deux ans, dormait sur une natte installée à l’extérieur de la maison. La famille avait choisi cet endroit en raison de la forte chaleur, précise le journal.
 
Vers minuit, l’enfant se serait réveillée pour demander à manger. Sa mère lui aurait alors préparé du lait, qu’elle a bu avant de se recoucher.
 
Quelques minutes d’absence avant la découverte
 
Après avoir donné du lait à sa fille, la mère est entrée à l’intérieur de la maison pour brancher son téléphone portable. À son retour, elle n’a plus retrouvé l’enfant à l’endroit où elle l’avait laissée.
 
Les parents ont immédiatement entrepris des recherches autour de la concession. Ils ont inspecté les environs, sans parvenir à retrouver la fillette.
 
Quelques instants plus tard, des voisins ont fait une découverte dramatique dans leur propre cour. L’enfant y a été retrouvée entièrement dévêtue et sans vie.
 
La Brigade de proximité de Kanel a alors été alertée, ouvrant une enquête destinée à identifier les auteurs et à reconstituer précisément le déroulement des faits.
 
Les conclusions particulièrement graves de l’enquête
 
Selon les éléments publiés par Libération, les investigations ont établi que la fillette avait été enlevée au cours de la nuit.
 
L’enquête aurait également révélé qu’elle avait subi des violences sexuelles impliquant trois individus avant d’être tuée par strangulation.
 
En raison de la gravité des faits et de l’âge de la victime, les enquêteurs ont rapidement engagé des recherches pour identifier et interpeller les personnes soupçonnées d’avoir participé à cet acte.
 
Trois suspects interpellés dès le lendemain
 
Les trois individus mis en cause ont été arrêtés par la gendarmerie dès le 3 juillet, soit au lendemain de la découverte du corps.
 
Libération ne fournit pas, dans l’extrait publié, l’identité, l’âge ou le lien éventuel des suspects avec la victime. Le journal indique toutefois que les trois personnes ont été conduites devant les autorités judiciaires après leur arrestation.
 
La rapidité des interpellations laisse entendre que les premiers éléments recueillis sur les lieux, les auditions ou les investigations de voisinage ont permis aux gendarmes d’orienter rapidement leurs recherches.
 
Des qualifications criminelles extrêmement lourdes
 
À l’issue de leur garde à vue, les trois suspects ont été déférés au parquet. Ils sont visés pour association de malfaiteurs et viol collectif suivi de meurtre sur une mineure de moins de 13 ans.
 
Ces qualifications traduisent la gravité exceptionnelle des faits reprochés. La suite de la procédure devra permettre de déterminer précisément le rôle attribué à chacun des trois individus, les circonstances de l’enlèvement ainsi que le déroulement exact des violences ayant entraîné la mort de l’enfant.
 
À ce stade, les personnes arrêtées restent présumées innocentes tant qu’elles n’ont pas été jugées et reconnues coupables par une juridiction compétente.
 
Médina Thiélol confrontée à un drame
 
Le décès de H. Ly plonge Médina Thiélol dans une affaire d’une particulière violence. L’enfant a disparu à proximité immédiate de son domicile, alors que ses parents se trouvaient dans la concession.
 
Le corps a ensuite été retrouvé dans une cour voisine, ce qui a rapidement concentré les investigations sur l’environnement proche du lieu de disparition.
 
L’enquête devra désormais apporter des réponses sur la manière dont l’enfant a pu être enlevée en quelques instants, déplacée puis retrouvée dans une autre concession.
 
La justice saisie après le travail de la gendarmerie
 
Après les arrestations réalisées par les gendarmes, le dossier est désormais entre les mains de la justice. Le parquet devra apprécier les éléments recueillis et déterminer la suite de la procédure contre les trois personnes déférées.
 
Compte tenu de la nature criminelle des accusations, une information judiciaire pourrait permettre d’approfondir les investigations, d’organiser les auditions et confrontations nécessaires et d’établir les responsabilités individuelles.
Autres articles
Vendredi 10 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kaolack / Dangers liés aux grossesses précoces : Enda Jeunesse Action renforce la sensibilisation à Sibassor

Kaolack / Dangers liés aux grossesses précoces : Enda Jeunesse Action renforce la sensibilisation à Sibassor - 10/07/2026

184 entreprises fermées ,22 093 emplois créés, 1 653 supprimés ,108 conflits collectifs: le paradoxe d’un marché du travail sous tension

184 entreprises fermées ,22 093 emplois créés, 1 653 supprimés ,108 conflits collectifs: le paradoxe d’un marché du travail sous tension - 10/07/2026

Révision constitutionnelle, dette intérieure et situation politique : l’APR se félicite de la décision du Conseil constitutionnel , charge Pastef et remobilise ses troupes

Révision constitutionnelle, dette intérieure et situation politique : l’APR se félicite de la décision du Conseil constitutionnel , charge Pastef et remobilise ses troupes - 10/07/2026

Salaires d’anciens ministres casés à l’assemblée et passeports diplomatiques laissés aux députés qui ont quitté l'Assemblée : Lass Badiane ouvre un double front contre les privilèges et demande à Cheikh Diba de couper les salaires

Salaires d’anciens ministres casés à l’assemblée et passeports diplomatiques laissés aux députés qui ont quitté l'Assemblée : Lass Badiane ouvre un double front contre les privilèges et demande à Cheikh Diba de couper les salaires - 10/07/2026

À 16 ans, elle abandonne l’école et rejoint son compagnon : le jeune homme condamné pour détournement de mineure

À 16 ans, elle abandonne l’école et rejoint son compagnon : le jeune homme condamné pour détournement de mineure - 10/07/2026

Touba-Ils vendent les terrains de leur voisine avec de faux documents : deux sexagénaires condamnés

Touba-Ils vendent les terrains de leur voisine avec de faux documents : deux sexagénaires condamnés - 10/07/2026

Sonatel propulse le Sénégal dans une nouvelle ère avec la Gateway satellitaire Eutelsat OneWeb

Sonatel propulse le Sénégal dans une nouvelle ère avec la Gateway satellitaire Eutelsat OneWeb - 09/07/2026

Grève générale / Le ministre du Travail dénonce l’absence de préavis: « Nous ne vous demandons pas de renoncer, mais de respecter la procédure légale »

Grève générale / Le ministre du Travail dénonce l’absence de préavis: « Nous ne vous demandons pas de renoncer, mais de respecter la procédure légale » - 09/07/2026

Marché de Thiaroye : Les commerçants dénoncent l’arrêt de la prise en charge de leur loyer par l’APIX

Marché de Thiaroye : Les commerçants dénoncent l’arrêt de la prise en charge de leur loyer par l’APIX - 09/07/2026

Grève générale du 10 juillet : le FDR apporte son “soutien total” aux travailleurs et interpelle le gouvernement

Grève générale du 10 juillet : le FDR apporte son “soutien total” aux travailleurs et interpelle le gouvernement - 09/07/2026

Grève générale du 10 juillet : Le SYTJUST appelle les travailleurs de la Justice à la mobilisation

Grève générale du 10 juillet : Le SYTJUST appelle les travailleurs de la Justice à la mobilisation - 09/07/2026

Affaire des 2 milliards FCFA destinés à Wade/ Samuel Sarr contre Cheikh Amar : aucune des parties n’obtient gain de cause sur les demandes civiles

Affaire des 2 milliards FCFA destinés à Wade/ Samuel Sarr contre Cheikh Amar : aucune des parties n’obtient gain de cause sur les demandes civiles - 09/07/2026

Du « Jub, Jubal, Jubanti » à l’ère du « Moss, Mossat, Mossal » : Abdou Karim Sall dénonce le « recyclage » d’anciens ministres et accuse Pastef de vouloir installer son « siège »

Du « Jub, Jubal, Jubanti » à l’ère du « Moss, Mossat, Mossal » : Abdou Karim Sall dénonce le « recyclage » d’anciens ministres et accuse Pastef de vouloir installer son « siège » - 09/07/2026

Affaire Cité Fayçal : La SOGEPA essuie un revers définitif devant la Cour suprême

Affaire Cité Fayçal : La SOGEPA essuie un revers définitif devant la Cour suprême - 09/07/2026

Accord de 15 millions d’euros avec ECOBANK: « C’est le début d’un partenariat de longue durée » ( Odile Renaud-Basso, Pdte BERD)

Accord de 15 millions d’euros avec ECOBANK: « C’est le début d’un partenariat de longue durée » ( Odile Renaud-Basso, Pdte BERD) - 09/07/2026

Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées

Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées - 09/07/2026

Iran: 14 morts, 78 blessés dans les frappes américaines des deux derniers jours (ministère)

Iran: 14 morts, 78 blessés dans les frappes américaines des deux derniers jours (ministère) - 09/07/2026

Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort

Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort - 09/07/2026

Bac 2026 : seulement 26,45 % de réussite au premier tour, plus de 70 000 candidats déjà recalés

Bac 2026 : seulement 26,45 % de réussite au premier tour, plus de 70 000 candidats déjà recalés - 09/07/2026

Prison, Bac et réinsertion : condamné à 10 ans, Babacar Diène décroche la mention « Assez Bien »

Prison, Bac et réinsertion : condamné à 10 ans, Babacar Diène décroche la mention « Assez Bien » - 09/07/2026

Les Etats-Unis frappent l'Iran, qui riposte et les accuse de vouloir perturber les obsèques de Khamenei

Les Etats-Unis frappent l'Iran, qui riposte et les accuse de vouloir perturber les obsèques de Khamenei - 09/07/2026

Colobane : Les commerçants dénoncent des cantines à 10 millions imposées par le maire

Colobane : Les commerçants dénoncent des cantines à 10 millions imposées par le maire - 09/07/2026

Bambey : un père de 15 enfants condamné à sept ans de réclusion pour viol suivi de grossesse

Bambey : un père de 15 enfants condamné à sept ans de réclusion pour viol suivi de grossesse - 09/07/2026

Dalifort : la vidéo-surveillance fait tomber un vigile accusé d’attouchements sur une fillette de sept ans

Dalifort : la vidéo-surveillance fait tomber un vigile accusé d’attouchements sur une fillette de sept ans - 09/07/2026

Des explosions entendues à Bahreïn (journaliste AFP)

Des explosions entendues à Bahreïn (journaliste AFP) - 09/07/2026

Trump menace l'Iran de frappes

Trump menace l'Iran de frappes "bien pires" si ses attaques continuent - 09/07/2026

Assemblée nationale : Ousmane Sonko dévoile les nouveaux visages de son cabinet

Assemblée nationale : Ousmane Sonko dévoile les nouveaux visages de son cabinet - 08/07/2026

Diaspora APR : Abdou Mbow accueilli à Yaoundé, les militants sonnent la mobilisation pour 2029

Diaspora APR : Abdou Mbow accueilli à Yaoundé, les militants sonnent la mobilisation pour 2029 - 08/07/2026

Reprise de publications sur les réseaux sociaux : La ligne de crête que doivent tracer les médias

Reprise de publications sur les réseaux sociaux : La ligne de crête que doivent tracer les médias - 08/07/2026

Incendie dans une foire commerciale à Thiès: Une trentaine de cantines ravagées par les flammes..

Incendie dans une foire commerciale à Thiès: Une trentaine de cantines ravagées par les flammes.. - 08/07/2026

RSS Syndication