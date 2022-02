TOUBA - Gallo Bâ, nouveau maire de Mbacké, reçu par le Khalife Général des Mourides.

Après avoir été installé dans ses nouvelles fonctions de maire de Mbacké par le préfet du département et pris service depuis samedi à la suite de la cérémonie solennelle de passation de service avec le maire sortant, Gallo Bâ a préféré réserver sa première véritable sortie au Khalife Général des Mourides.



Le Directeur de la Sogip Sa, à la tête d’une délégation composée de ses proches, a ainsi rencontré le patriarche dans sa résidence de Darou Miname. Une occasion qu’il a saisie pour l’entretenir de ses nouvelles tâches et le remercier du soutien témoigné avant, pendant et après les élections.



« Je lui ai exprimé toute ma reconnaissance et ma gratitude pour ses prières et son soutien mutiforme et n'ai pas manqué, par la même occasion, de solliciter son accompagnement et sa bénédiction pour la réussite de cette exaltante mission au service des populations de Mbacké » dira-t-il en substance. Il lui fera aussi part de ses ambitions pour la commune de Mbacké et sollicite son aide pour la réussite de ses projets.



Dans sa réponse, Serigne Mountakha Mbacké lui témoignera toute sa sympathie avant de formuler pour lui des prières. « Na sa xel dall », lui dira-t-il notamment...