TOUBA – BINETOU DIOP (nouvelle responsabilité de Amadou Bâ) : « Les populations de la cité sont déçues et elles regrettent déjà leur vote ! »

« Les populations de Touba viennent de se rendre compte qu’elles ont été trompées par Ousmane Sonko. » Elles ont définitivement compris qu’elles ont été dupées et que leur choix de voter pour le régime en place, lors de la présidentielle, a été une grave erreur… La déclaration est de Binetou Diop, responsable politique dans le nouveau parti de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, par ailleurs présidente de la commission féminine du Conseil communal de la jeunesse de Touba et ancienne présidente de la jeunesse féminine départementale de Benno Bokk Yaakar.





Visiblement engagée à priver le parti Pastef d’une majorité à l’Assemblée Nationale, la leader politique invitera les populations à se rattraper dès les prochaines élections. « Les législatives sont la parfaite occasion pour elles de se rattraper ». Il faut les priver d’une majorité. Rien que la posture adoptée par le gouvernement par rapport aux inondations qui ont tué 4 personnes et délogé près de 2 000 familles suffit pour sanctionner ce tandem au pouvoir. Comment peut-on comprendre, face à ces difficultés énormes endurées par plus de 8 000 familles, qu’un État ne se résume qu’à proposer une somme de 50 millions, des matelas, des détergents et des moustiquaires, du riz et de l’huile ? Du riz et de l’huile pour cuisiner dans l’eau ? Des matelas pour se coucher dans les eaux ? J’estime que nous avons des dirigeants qui confondent vitesse et précipitation et qui manquent d’efficacité et d’intelligence dans les actes qu’ils posent. Tout le monde a entendu Cheikh Tidiane Dièye dire que : « Nawett bi du suñu nawett ».



Binetou Diop d’embrayer sur les pierres jetées par Thérèse Faye dans le jardin d’Amadou Bâ : « Son antipathie à l’égard de mon leader date de bien longtemps. » On se rappelle qu’elle avait ouvertement osé combattre le choix porté sur Amadou Bâ par Macky à la présidentielle. C’est à cause de gens comme elle que Benno n’a pas gagné cette élection. Nous comprenons son combat. Beaucoup comme elle vendraient leur âme au diable pour atterrir à l’Assemblée nationale histoire de bénéficier d’une immunité parlementaire. Elle conclura par inciter les populations de Touba à désormais soutenir Amadou Bâ pour des solutions définitives face aux problèmes de tous ordres ressentis par Touba et par le pays.