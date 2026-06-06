TOUBA – Arrivée du Président Diomaye Faye dans la cité religieuse

Le Président de la République est présentement dans la cité religieuse de Touba. Sa venue, déjà annoncée par un jalonnement policier et gendarmesque depuis le matin, a été suivie d’un accueil dès son arrivée par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du khalife général des mourides.
Autres articles
-
Ousmane Sonko après son élection à la tête du Pastef : «La révolution ne repose pas sur des trajectoires individuelles»
-
1er Congrès de Pastef : Ousmane Sonko élu président à l’unanimité des délégués votants
-
TOUBA / Serigne Mountakha exhorte Diomaye à « tout faire pour que la vie des populations soit moins dure » après lui avoir témoigné tout son attachement.
-
TOUBA - Diomaye présentant ses condoléances au Khalife : « Vos conseils , ces derniers jours, nous les avons écoutés , compris et appliqués et ils nous ont beaucoup servi »
-
[🔴 DIRECT] Pastef, sous le signe de l’ouverture, tient son 1er congrès extraordinaire