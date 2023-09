TOUBA - Amadou Bâ décroche son premier grand soutien de taille dans la cité religieuse

« Ensemble avec Amadou Bâ 2024 », du nom de cette structure composée de plusieurs partis politiques dont « Téranga Sénégal » de Abdoulaye Niane, l’Apr du Président Macky Sall et l’essentiel des partis alliés au sein de la coalition présidentielle, a décidé de soutenir la candidature de Amadou Bâ.



Face à la presse, la structure a voulu, clairement et très tôt, donner sa position pour que nul n’en ignore. « Benno est une coalition pétrie d’experts, d’hommes de valeur. Nous félicitons le Chef de l’État d’avoir porté son choix sur Amadou Bâ. Sa connaissance en profondeur des dossiers de l’État et sa capacité à assurer la continuité du Plan Sénégal Émergent font de lui le candidat idéal. C’est un homme d’État reconnu. Amadou Bâ, par la confiance qu’il inspire aux partenaires nationaux comme internationaux, privés comme publics, a réussi à tisser un réseau très dense avec les grands bailleurs du monde entier », dira Bathie Sogue. La structure saluera aussi la parfaite concorde qui existe entre leur candidat et les classes religieuses du Sénégal. Des tournées nationales sont prévues pour sonner une grande mobilisation autour de l’actuel Premier ministre.