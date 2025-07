TOUBA- Alioune Kébé ( Dg du CNFPLF): « Nous avons une nouvelle stratégie tournée vers les collectivités territoriales et nous identifions leurs besoins spécifiques pour… «

La commune de Touba a accueilli, ce mardi, les innovations du « Centre national de la fonction publique locale et de la formation (CNFPLF) », dans le cadre de son programme « Dialogue avec les collectivités territoriales ». À l’issue des travaux, le directeur général Alioune Kébé, face à la presse, a souligné que ce programme est une initiative inscrite dans une nouvelle stratégie de déploiement national , visant à rapprocher le Centre des exécutifs territoriaux comme les communes et les départements, à travers des rencontres directes. Selon lui, cette démarche repose sur une ambition triple qui est de présenter les missions du CNFPLF, de partager les évolutions récentes de la fonction publique locale et de mettre en lumière l’offre de formation destinée aux agents et aux élus locaux.



Alioune Kébé a, aussi, précisé que cette stratégie s’aligne parfaitement avec le référentiel national « Sénégal 2050 », dans lequel le Président de la République invite l’ensemble du gouvernement à renforcer une gouvernance de proximité, à promouvoir l’équité sociale, et à développer un capital humain qualifié, capable d’accompagner les collectivités dans la prise en charge des besoins des citoyens. « C’est dans cet esprit que nous avons décidé d’aller à la rencontre des territoires, afin d’échanger directement avec leurs exécutifs. Ce dialogue nous permet à la fois de présenter nos actions et d’identifier les besoins spécifiques exprimés par chaque collectivité, en fonction des compétences transférées par l’État », a-t-il déclaré.



Notre interlocuteur a également rappelé que la feuille de route du CNFPLF consiste à assister les collectivités dans la gestion des ressources humaines: statuts, carrières, masse salariale; à offrir une expertise juridique et réglementaire pour améliorer le cadre d’emploi et de gouvernance et à proposer des *formations sur mesure, adaptées aux réalités et aux défis spécifiques de chaque territoire. « Nous ne cherchons pas à imposer un modèle uniforme. Chaque intervention est construite à partir des priorités exprimées par les collectivités elles-mêmes », a-t-il affirmé.



Du côté des autorités municipales, Serigne Fallou Ndiaye a salué l’initiative et exprimé tout l’engagement de la mairie de Touba à tirer pleinement profit des innovations proposées par le CNFPLF.