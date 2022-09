TOUBA - Abdou Lahad Seck Sadaga met à la disposition d’une trentaine de jeunes, des frigo, mototaxis Jakarta et des machines à coudre.

En collaboration avec Fatou Diané, Directrice du Promise, l’ancien député Abdou Lahad Seck Sadaga a mis à la disposition d’une trentaine de personnes, des frigo, des motaxis Jakarta et des machines à coudre. C’est pour lui, une manière de participer à l’effort de lutte contre le chômage des jeunes.



Le leader politique a aussi estimé urgent de mettre en place une structure capable de prendre en charge les membres de l’Apr malades et sans ressources financières pour se soigner, mais encore ceux-là qui sombrent dans le chômage ou qui ont maille à partir avec la justice. Sadaga dira désormais être résolu à reprendre le parti républicain en main dans le département de Mbacké pour un soutien de type nouveau au Président de la République.



Il dira, pour cela, intervenir dans le cadre d’une fondation dénommée « And Ak Macky Rek ».