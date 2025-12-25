Fin de la tournée en Casamance : le président Bassirou Diomaye Faye satisfait de la relance des chantiers et du déploiement du Plan Diomaye

Après cinq jours de tournée économique en Casamance, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Cap Skirring pour regagner Dakar, marquant ainsi la fin de sa visite dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou.



Selon un communiqué de la Présidence de la République, cette tournée de terrain a été ponctuée par des visites de projets structurants, des rencontres avec les populations, les élus locaux, les acteurs économiques, ainsi que les autorités religieuses et coutumières. Le Chef de l’État a également échangé avec les Forces de défense et de sécurité, dans un esprit de proximité et de dialogue républicain.



À travers cette immersion en terre casamançaise, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa ferme volonté de consolider durablement la paix, de désenclaver les territoires, de relancer l’économie locale et d’accélérer la mise en œuvre des actions prévues dans le Plan Diomaye pour la Casamance, au bénéfice du développement équilibré et du bien-être des populations.



La Présidence souligne que cette tournée a permis au Chef de l’État d’apprécier l’état d’avancement de plusieurs chantiers, mais aussi de donner des orientations claires pour leur relance effective, dans une dynamique de résultats concrets et mesurables.



Cette visite s’inscrit dans une démarche de gouvernance de proximité, fondée sur l’écoute des citoyens, l’action sur le terrain et le suivi rigoureux des engagements pris par l’État, traduisant la volonté présidentielle de faire de la Casamance un pôle stratégique de développement et de stabilité.

