Karang : 49 kilos de chanvre indien saisis, un convoyeur arrêté après une course-poursuite nocturne

Nouvelle prise spectaculaire à la frontière sénégalo-gambienne. Selon les informations du quotidien L’Observateur, 49 kilos de chanvre indien ont été interceptés à Karang par la Brigade régionale des stupéfiants de Fatick, démembrement de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiant s (Ocrtis).



Sur les quatre convoyeurs surpris en pleine traversée nocturne, un seul a été arrêté après une longue course-poursuite.



Une traversée clandestine depuis la Gambie



D’après L’Observateur, les faits se déroulent à Karang, localité frontalière avec la Gambie.



Quatre individus progressent en file indienne à travers la forêt qui jouxte le village, après avoir franchi la frontière par un point peu surveillé. Sur leurs têtes : des sacs remplis de chanvre indien.



Les charges sont inégalement réparties :

• Sidi D. : 9 kg

• Amadou B. : 16 kg (présenté comme l’initiateur de l’opération)

• Lukaku : 13 kg

• Ibrahima : 11 kg



Destination finale : Kaffrine, où la marchandise devait être remise à son propriétaire.



Une souricière tendue dans l’obscurité



Ce que le quatuor ignore, c’est que leurs mouvements sont discrètement suivis par les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Fatick.



Au moment où ils s’apprêtent à quitter la forêt pour poursuivre leur route, les agents surgissent et leur intiment l’ordre de s’arrêter. Les convoyeurs feignent d’obtempérer, abandonnent leurs sacs et prennent la fuite dans l’obscurité.



Mais tous ne courent pas à la même vitesse.



Course-poursuite et arrestation



Moins véloce, Sidi D., berger âgé de 25 ans, est rattrapé au terme d’une longue et folle course-poursuite. Neutralisé, il est immédiatement soumis à un interrogatoire serré.



Face aux enquêteurs, il passe aux aveux. Selon ses déclarations rapportées par L’Observateur, l’opération aurait été planifiée de bout en bout par Amadou B., actuellement en fuite.



« Nous avons tous été recrutés par lui pour transporter les sacs remplis de drogue. Il nous avait proposé 5 000 Fcfa pour chaque kilogramme acheminé jusqu’à Kaffrine. »



Saisies et garde à vue



Au total, 49 kilos de chanvre indien ont été récupérés par les forces de l’ordre. Une machette et un téléphone portable ont également été saisis sur le suspect interpellé.



Placée en garde à vue, Sidi D. pourrait faire face à des poursuites pour trafic et détention de stupéfiants, tandis que les recherches se poursuivent activement pour retrouver les trois fugitifs.