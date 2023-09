Suspicion d'intoxication alimentaire en Côte d'Ivoire: le bilan passe à 10 morts

Un dixième enfant est décédé dimanche à l'hôpital de Bouaké, en Côte d'Ivoire, des suites d'une probable intoxication alimentaire liée à la consommation d'une bouillie de maïs contaminée par un herbicide, dans un village proche de cette ville du centre du pays.



"Sur les deux personnes qui étaient hospitalisées au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bouaké, nous venons de perdre l'un d'entre eux ce soir" a déclaré à l'AFP Toungbo Yao, un habitant du village de Niangban, joint par téléphone.



Une source au sein de l'hôpital qui a requis l'anonymat, a confirmé le décès de cette victime, portant le bilan à dix, tous des enfants de moins de 15 ans.



"Cet enfant, de sexe masculin qui est décédé ce soir à 17HGMT avait 1 an et 6 mois", a déclaré cette source.



Mercredi, le ministère de la Santé avait émis "une forte suspicion de toxi-infection alimentaire collective suite à une consommation de bouillie de maïs contaminée par les herbicides", survenue dans le village de Niangban.



Le ministère avait expliqué que "l'inspection de la chambre où est stocké le maïs ayant servi à la préparation de la bouillie, a permis de découvrir trois bidons d'herbicide et de la farine de maïs étalée pour (le) séchage".



Selon plusieurs habitants, les corps seront enterrés lundi, au cimetière de Niangban.



En février, dans le village de Kpo-Kahankro, également proche de Bouaké, deux personnes avaient été condamnées à cinq ans de prison après une contamination au clostridium, bactérie qui avait fait 16 morts selon un bilan officiel, 21 selon les villageois.