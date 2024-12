Sûreté urbaine : Madiambal Diagne annonce le démarrage de son audition en présence de ses avocats

Convoqué, ce vendredi 13 décembre 2024, à la Sûreté urbaine suite à une plainte du Premier ministre Ousmane Sonko durant la campagne électorale, l'administrateur du groupe Avenir Communication annonce sur X (ex Twitter) le démarrage de son audition en compagnie de ses avocats.

"Accompagné de ses avocats, Me El Hadj Amadou Sall et Me Baboucar Cissé, Madiambal Diagne démarre son audition à la Sûreté urbaine. Il compte demander à ce que la plainte lui soit communiquée afin d'avoir les faits visés. (CM)", a-t-il écrit sur sa page.