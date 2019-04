Suppression du poste de 1er ministre : Une façon « d’accentuer le présidentialisme » selon MLD

Mamadou Lamine Diallo, le Président du mouvement Tekki, dans sa question économique de la semaine (la QES TEKKI) et la décision du Président Sall de supprimer le poste de 1er ministre, d’y voir une occasion pour le pouvoir « d’accentuer le présidentialisme et d'empêcher un débat public sur le gaz ».

« Le Sénégal est à la croisée des chemins après avoir raté le virage de 2012. Va-t-on laisser Macky Sall et ses affidés accentuer le présidentialisme avec la mise en place de son état-major de combat anti démocratique ? Supprimer la primature, c’est accentuer le présidentialisme. Plus de discours de politique générale. Plus de questions au Gouvernement, etc. » peut-on lire sur la note. Au surplus, ajoute-t-il, Macky Sall n’a jamais parlé de suppression de la primature depuis 7 ans.

« Macky Sall a caché son jeu, c’est grave. Ou il l’a fait parce qu’il est bloqué dans la nomination d’un premier ministre au vu de la vingtaine de candidats de l’APR à sa succession. C’est encore plus grave, cela veut dira que BBY et l’APR vont vers l’implosion et le pays sera ingérable. »