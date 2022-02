Suivi environnemental du PASE : « Globalement ça été une grande réussite » (Haby Sonko)

L’aspect préservation de l’environnement a été bien pris en compte dans le cadre de l’exécution de la phase 2 projet d’appui au secteur de l’énergie. C’est du moins l’avis de la responsable de suivi environnemental et social de PASE-Senelec, Mme Haby Sakho. Selon l’environnementaliste, des résultats satisfaisants ont été enregistrés en terme de la préservation de l’environnement dans les espaces traversés par le projet PASE.

« Globalement tout s'est bien passé, surtout pour ce qui est du reboisement compensatoire, nous avons eu des résultats satisfaisants. Car nous avons eu à reboiser plusieurs hectares dans les zones traversées par le projet PASE. Maintenant les perspectives c’est le protocole d’accord que nous avons avec les services des eaux et forêts. On a un protocole qui couvre l’ensemble des activités de reboisement de la Senelec.

Dans le cadre de ce protocole, nous essayons de suivre ce que nous avons eu à dérouler au niveau local. Car ce qui est important en terme de reboisement, c’est le suivi, les activités d'arrosage c’est toujours important pour la sauvegarde environnementale », s’est félicité Mme Haby Sakho lors de la mission de supervision de la Banque mondiale sur les travaux du PASE...