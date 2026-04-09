Stratégie nationale de l’équité : Saint-Louis abrite une journée de concertation régionale

La Direction générale du développement communautaire et de la promotion de l’équité était en conclave ce mercredi 8 avril 2026 dans la capitale du Nord, une concertation régionale consacrée à l’élaboration de la Stratégie nationale de l’équité (SNE).



Cette rencontre s’inscrit dans une démarche inclusive et participative visant à associer les acteurs territoriaux à la conception d’un cadre stratégique en adéquation avec les réalités locales. L’objectif est de renforcer l’adhésion des parties prenantes tout en garantissant une meilleure prise en compte des spécificités régionales.



Présidant la rencontre, l’adjointe au gouverneur chargée du développement a souligné l’importance de recueillir les contributions des services techniques. Selon elle, cette approche participative est essentielle pour bâtir une stratégie pertinente et efficace.



Elle a également rappelé que la région de Saint-Louis fait face à plusieurs disparités territoriales et sociales, notamment en matière d’accès à l’eau, aux infrastructures et aux services sociaux de base.



Pour sa part, la directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l’équité, Assia Gaye Diop, a indiqué que cette tournée vise à établir un état des lieux de référence en matière d’équité. « Parler d’équité, c’est évoquer les inégalités. Il s’agit pour nous de les identifier selon les spécificités de chaque région, notamment à Saint-Louis », a-t-elle expliqué.



Reconnaissant la persistance de certaines inégalités malgré les efforts de l’État, elle a assuré que la stratégie en cours d’élaboration se veut un cadre de référence solide, destiné à orienter les politiques publiques en matière de développement social.



Dans cette perspective, Assia Gaye Diop a annoncé la mise en place d’un programme national d’équité sociale et territoriale pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie.