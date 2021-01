Stratégie de vaccination contre la Covid-19 : « Cette stratégie est déjà bouclée et sera présentée ce 13 janvier en conseil des ministres. » (Abdoulaye Diouf Sarr, MSAS)

Le Sénégal est à pied d’œuvre pour se procurer les vaccins contre la Covid-19. Selon le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, « le Sénégal est sur deux tableaux.



La première est l’initiative Covax. Nous sommes en alliance avec beaucoup de pays pour nous préparer effectivement à acquérir le vaccin dans ce cadre… Nous allons bientôt mettre en place une convention pour que cette intégration soit affichée… Le chef de l’État Macky Sall nous a dit de manière ferme qu'en plus de l’initiative Covax, il faut aussi utiliser en perspective une stratégie nationale. Il avait demandé de lui déposer très rapidement une stratégie nationale de vaccination … »



Cette stratégie est déjà bouclée et sera présentée ce 13 janvier en conseil des ministres, selon toujours le MSAS. À cet effet, plus de 200 000 doses de vaccin sont en train d’être négociés avec Sinopharm. Plus de 20% de la population sénégalaise sera ciblé dans une première phase. Le personnel de la Santé, les personnes âgées et les personnes qui présentent des comorbidités seront privilégiées… C’était en marge d’une visite que M.Sarr a effectuée ce 12 janvier au foyer de Charité du Cap des Biches…