Statut des fonctionnaires de la justice : le Sytjust décrète encore 72 heures de grève

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (Sytjust) continue son bras de fer avec le ministre de la Fonction publique Gallo Ba.



En effet, le Bureau Exécutif National a encore décrété une grève de 72 heures courant lundi 4 mars, mardi 5 mars et mercredi 6 mars 2024 pour exiger encore la généralisation de hiérarchie A2 à tous les greffiers et le reclassement du personnel du ministère de la Justice dans le corps des assistants des greffes et parquets.