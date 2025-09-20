Stade municipal de Grand-Yoff : 206,5 millions FCfa évaporés, une tribune fantôme et un scandale qui secoue la ville

Un projet de tribune flambant neuve pour le stade municipal de Grand-Yoff, financé à hauteur de 222 millions FCfa, s’est transformé en véritable gouffre financier. Après quatre mois d’investigations minutieuses, la Brigade de recherches de Faidherbe a mis à nu un réseau de manœuvres frauduleuses ayant conduit à l’arrestation de deux entrepreneurs accusés d’avoir empoché 206,5 millions FCfa… sans jamais livrer la moindre tribune.



Une promesse sportive devenue cauchemar financier



L’affaire démarre comme une initiative pleine d’espoir. Pour offrir aux jeunes de Grand-Yoff une infrastructure digne de leurs ambitions sportives, la municipalité met sur la table une enveloppe de 222 millions FCfa. Mais selon L’Observateur, ce qui devait être un chantier fédérateur s’est mué en une vaste supercherie. La plainte déposée le 17 mai 2025 par Malick Ba, directeur du stade, va déclencher une enquête qui dévoile des pratiques aussi audacieuses que cyniques.



Des chèques, des faux documents et un voyage piégé



Dès février 2023, un protocole d’accord est signé avec les entrepreneurs Dame Lô et Thiendella Fall, prévoyant un premier acompte de 115 millions FCfa, suivi de plusieurs décaissements conditionnés à l’avancée des travaux. Mais derrière les promesses se cache une mécanique bien huilée. Toujours selon L’Observateur, un connaissement falsifié permet aux deux hommes d’obtenir un second versement de 51,5 millions FCfa. En mars 2024, ils vont plus loin : prétextant des difficultés avec leur fournisseur italien, ils convainquent Malick Ba de se rendre en Italie, où un faux représentant de ce fournisseur achève de le rassurer. Résultat : un troisième décaissement de 40 millions FCfa est effectué, toujours sans livraison.



206,5 millions envolés, une tribune invisible



À l’issue de ces manœuvres, les enquêteurs établissent que 206,5 millions FCfa ont été encaissés par le duo, sur la base de documents frauduleux, dont un avis de virement bancaire falsifié. Seuls 11 millions demeuraient en suspens. Dame Lô finit par reconnaître avoir perçu la somme, justifiant l’absence de livraison par de prétendus retards de son fournisseur. Thiendella Fall, lui, admet avoir servi d’intermédiaire, tout en niant toute connaissance des falsifications.



Derniers sursis… avant la chute



Malgré les multiples délais accordés par les gendarmes et la municipalité pour une résolution amiable, aucune tribune n’a vu le jour. Face à l’évidence et aux manœuvres dilatoires du duo, les enquêteurs bouclent leur dossier. Le vendredi 19 septembre 2025, Dame Lô et Thiendella Fall sont finalement déférés au parquet pour abus de confiance et usage de faux.