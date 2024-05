Stabilité financière en Afrique subsaharienne: « Notre secteur bancaire demeure résilient »( Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la BCEAO)

La banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu ce matin la réunion du Groupe Consultatif Régional du Conseil de Stabilité Financière (GCR-CSF) pour l'Afrique Subsaharienne en présence de plusieurs participants des pays membres.





Cette rencontre qui se tient les 22 et 23 mai 2024 est la première en cette année pour faire le point sur les évolutions économiques récentes. Mais également de déceler, sur le plan mondial, les risques qui pèsent sur la stabilité financière. D’ailleurs, selon le gouverneur de la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Kassi Brou, « ils se sont atténués dans le temps et sont marqués par une orientation de la stabilité économique avec une relative baisse des tensions inflationnistes et une attitude optimiste des marchés financiers internationaux ».



En effet, le conseil de stabilité financière créé en 2009 par le G20, joue un rôle primordial dans la stabilité financière en mettant en œuvre des réformes pour prévenir les crises. Cependant, le groupe consultatif régional pour l’Afrique subsaharienne est l’un des instruments mise en place par le conseil de stabilité financière tant important pour la banque centrale et les pays qui la partagent. Selon Jean-Claude Kassi Brou, le secteur bancaire dans les pays de l’Afrique subsaharienne reste résilient malgré les chocs constatés et les tensions inflationnistes qui ont toute baissées entre 2023 et 2024.







Le gouverneur ajoute que les signaux positifs se heurtent cependant aux vulnérabilités en rappelant que la banque centrale a entamée des réformes depuis juin 2022 et des actions pour renforcer la résilience du secteur bancaire (loi sur la microfinance, contre le blanchiment de capitaux) dont il faut saluer la mise en œuvre.