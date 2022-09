Spoliation du foncier à l’ESEA / La position tranchée de Khafor Touré, DG CGIS : « Ce domaine doit être inviolable et inviolé… Ces baux aux privés doivent être revus! »

Le directeur général de la Compagnie générale immobilière du Sahel a donné sa part de vérité dans cette affaire de bradage foncier qui est en train d’animer l’espace publique depuis quelques jours. Évoluant dans le secteur, Abdou Khafor Touré n’a pas mâché ses mots pour dénoncer ce qu’il considère comme une injustice qui gagne du terrain.



« Je considère que le domaine universitaire ne doit pas revenir à des privés. On doit préserver ce patrimoine d’autant plus qu’il s’agit de l’université. Cette dernière doit être inviolée et inviolable », estime Abdou Khafor Touré évoquant l’affaire du GROUPE SERTEM PROPERTIES et les 8.600m² qui lui sont attribués dans le domaine de l‘école supérieure d’économie appliquée.



Dans ‘L’Entretien’ avec Dakaractu, ce mercredi, le directeur général du CGIS, filiale de la caisse de dépôts et consignations, sans langue de bois, ne considère que l’État du Sénégal, au lieu de donner des baux à des promoteurs privés, devrait opter pour des attributions coûteuses pour une promotion immobilière en retour.



Il faut savoir, selon Khafor, que le président de la République a énormément fait pour la préservation du foncier. Il y a toutefois des résistances dans l’administration et dans la politique avec des gens qui ne voient pas leurs intérêts dans ce qu’il fait. « Le système de péréquation et la protection du foncier est le souci du chef de l’État et les affairistes sont bien là pour profiter de ces situations. »



Parallèlement, avance Khafor, il faut une révision du système d’attribution du foncier car, on ne peut pas être un fonctionnaire, assis dans son bureau et donner délibérément un bail de plusieurs ha à un promoteur et à un prix insignifiant. Il faut qu’on trouve les moyens pour mettre un terme à cela », précise encore Khafor Touré dans l’Entretien en considérant impératif de revoir le mode d’attribution...