[ Spéciale 8 mars] : Mme Seck Khadijatou Cissé, coach en Intelligence Émotionnelle plaide pour un changement profond de nos comportements

Mme Seck nous rappelle que, contrairement aux cultures occidentales, dans la culture sénégalaise, l'intelligence émotionnelle fait déjà partie de notre quotidien, souvent sans qu'on en soit pleinement conscient. Des proverbes populaires aux leçons transmises oralement, notre société enseigne déjà les bases de l’intelligence émotionnelle : savoir écouter, faire preuve de patience, respecter les autres, et comprendre ses propres émotions. Pourtant, selon Mme Seck, bien que ces enseignements existent, beaucoup de ces savoirs sont aujourd’hui en voie de disparition, faute d’un cadre formel d’apprentissage.

L'une des idées marquantes de l'entretien avec la coach en Intelligence Émotionnelle est qu’il n’existe pas de « faiblesse émotionnelle » ni de distinction liée au genre. Les hommes et les femmes possèdent tous la capacité de développer leur intelligence émotionnelle, et pour Mme Khadidiatou Cissé Seck, il s'agit d'une force plutôt que d’une vulnérabilité.

Cependant, elle souligne que, dans notre société, les femmes sont souvent plus exposées aux défis émotionnels, notamment en raison de la pression sociale de réprimer leurs émotions. Ce contrôle excessif peut mener à des souffrances internes, parfois sous forme de dépression ou de pensées suicidaires.

En évoquant la santé mentale et le suicide, Mme Seck a mis en lumière le rôle central de l'intelligence émotionnelle dans la gestion des difficultés de la vie. Selon elle, l’accompagnement émotionnel des jeunes, dès leur plus jeune âge, est crucial pour les préparer à gérer les défis de la vie adulte. En apprenant à mieux comprendre leurs émotions, les jeunes peuvent prévenir des comportements destructeurs et mieux s’épanouir dans un monde de plus en plus complexe.

Pour conclure, Mme Seck a abordé le thème du 8 mars 2025 : « Femme et Fille : Droit, Liberté, et Autonomisation ». Elle rappelle que chaque jour devrait être une célébration de l’émancipation des femmes. Ce n’est pas seulement un jour pour revendiquer des droits, mais un moment pour revoir les acquis, les renforcer et avancer. Elle incite les femmes à oser prendre leur place, à rechercher leur indépendance, et à refuser de se laisser limiter par des normes sociales qui les empêchent de prendre leur destin en main.