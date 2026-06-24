De roi des arènes à chevalier de la nation : Tyson honoré par l’Ordre du Lion

La cérémonie de réception et de remise d’insignes dans les ordres nationaux au titre de l’année 2026 s’est déroulée cet après-midi au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose, sous l’égide de la Grande Chancellerie de l’Ordre national du Lion. L’événement a réuni sur scène plusieurs personnalités décorées. Parmi elles, figure l’ancien lutteur Mouhamed Ndao, plus connu sous son nom d’arène Tyson, qui a été décoré dans l’Ordre national du Lion. L’ancien Roi des arènes, Tyson rejoint ainsi la liste des personnalités distinguées pour leurs services rendus à la nation, dans un domaine où son nom reste associé à plusieurs décennies de gloire sportive et de popularité auprès du public sénégalais.



Créé le 22 octobre 1960, l’Ordre national du Lion demeure la plus haute distinction honorifique du Sénégal. Le président de la République en est, de droit, le grand maître, tandis que la Grande Chancellerie, dirigée par le grand chancelier, est chargée de l’organisation de ces cérémonies annuelles de remise d’insignes, qui consacrent les mérites de personnalités issues de divers secteurs de la vie nationale.