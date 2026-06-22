Fin de mission technique du FMI à Dakar : Le Sénégal réitère son intérêt pour un nouveau programme


Fin de mission technique du FMI à Dakar : Le Sénégal réitère son intérêt pour un nouveau programme
Une équipe des services du Fonds monétaire international, dirigée par Mercedes Vera Martin, cheffe de mission pour le Sénégal, a achevé une visite à Dakar du 15 au 19 juin, consacrée à l’évaluation de la situation macroéconomique du pays et à des échanges avec les autorités sur les défis à venir.
 
Dans sa déclaration de fin de mission, Mme Vera Martin a salué l’engagement des autorités sénégalaises à corriger les vulnérabilités révélées par la communication de données erronées sous l’ancien régime, citant notamment les réformes engagées pour renforcer la gestion des finances publiques et unifier les fonctions de gestion de la dette. Elle a souligné que la poursuite d’actions décisives demeurait essentielle pour avancer vers la clôture du dossier de misreporting.
 
Au plan macroéconomique, le FMI relève une économie résiliente malgré un contexte mondial difficile : la croissance du PIB réel a atteint 6,7% en 2025, tirée par l’expansion du secteur des hydrocarbures, tandis que le déficit budgétaire global s’est fortement réduit, passant de 13,4% du PIB en 2024 à 6,4% en 2025. Le déficit du compte courant s’est également contracté, porté par les exportations pétrolières et la baisse des importations.
 
L’institution prévient toutefois que les perspectives à court terme restent exposées à des risques élevés, en particulier la hausse des cours mondiaux du pétrole depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, qui devrait alourdir la facture des subventions non ciblées. Dans un contexte de vulnérabilités déjà élevées liées à la dette, le FMI estime qu’une intensification de l’incertitude mondiale et un durcissement des conditions financières pourraient aggraver les pressions de financement.
 
Les discussions ont porté sur l’impact de la guerre au Moyen-Orient sur l’économie sénégalaise, les besoins de financement pour le reste de l’année, ainsi que la conception de réformes destinées à soutenir la croissance, renforcer les filets sociaux et consolider la gouvernance. Les autorités ont réitéré leur intérêt pour un nouveau programme appuyé par le FMI, dont les contours pourraient inclure des mesures de consolidation budgétaire, de réduction des vulnérabilités liées à la dette et de promotion d’une croissance inclusive.
 
L’équipe du FMI a rencontré, au cours de sa mission, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan Cheikh Diba, ainsi que plusieurs autres hauts responsables, dont le directeur national de la BCEAO, François Sène.
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Lundi 22 Juin 2026
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