Dette cachée au Sénégal: le FMI salue les efforts de Dakar mais recommande un audit confié à une entreprise internationale privée

Le FMI reconnaît les efforts déjà engagés



Le dossier de la dette cachée sénégalaise continue d’occuper une place centrale dans les échanges entre Dakar et le Fonds monétaire international. Interpellée lors de la conférence de presse du 25 juin 2026, Julie Kozack a d’abord rappelé que les autorités sénégalaises avaient déjà pris des mesures importantes pour faire face à cette situation.



Selon la responsable du FMI, le Sénégal a procédé à des audits successifs de sa dette publique. Elle a également souligné l’existence de réformes institutionnelles destinées à unifier les fonctions de gestion de la dette, considérées comme des étapes correctives importantes.





Un audit privé international parmi les mesures attendues



Mais pour le FMI, ces efforts ne suffisent pas encore. Julie Kozack a clairement indiqué que d’autres mesures décisives seront nécessaires pour consolider les progrès déjà enregistrés.



Parmi les pistes évoquées figure le lancement d’un audit par une entreprise internationale privée. Une telle démarche viserait à renforcer la crédibilité du processus de vérification, dans un contexte où la question de la dette cachée a profondément marqué le débat économique et politique au Sénégal.





Les arriérés de paiement également dans le viseur



Au-delà de l’audit international, le FMI insiste aussi sur l’achèvement d’un audit continu et complet des arriérés de paiement. Ce point apparaît essentiel dans l’analyse de l’institution, car les arriérés constituent un élément clé pour mesurer avec précision les engagements financiers de l’État.



Le FMI encourage donc les autorités à poursuivre ce travail de clarification afin d’avoir une vision complète des obligations budgétaires et financières du pays.



Renforcer les contrôles budgétaires



Julie Kozack a également mis l’accent sur la nécessité de renforcer les contrôles d’engagement budgétaire. Cette recommandation vise à éviter la répétition de pratiques ayant pu contribuer à l’accumulation ou à la dissimulation d’engagements financiers.



Pour le FMI, l’enjeu n’est pas seulement de faire la lumière sur le passé, mais aussi de mettre en place des mécanismes capables de sécuriser durablement la gestion des finances publiques.