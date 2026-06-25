Sénégal Vs Irak/ Pape Thiaw: « Les meilleurs choix seront fait pour arracher la qualification »

Conscient des attentes déçues après deux défaites en phase de poules, le sélectionneur national Pape Thiaw a reconnu la pression qui pèse sur son équipe, citée parmi les favoris avant le tournoi. « Je pense que c’est vrai que ça parle beaucoup, et il faut l’admettre, surtout quand on sort avec deux défaites alors qu’on était cité parmi les favoris », a-t-il déclaré en conférence de presse.



Pape Thiaw a appelé à une réaction collective avant ce match couperet contre l’Irak. « Maintenant, il faut sonner la révolte, et c’est important que ça soit sur le plan tactique de mon côté, comme sur le plan des joueurs, de tout le monde », a-t-il insisté, plaçant la responsabilité du sursaut à tous les niveaux du groupe.



Il s’est toutefois montré déterminé assurant que son équipe était fin prête pour cette ultime échéance de la phase de groupes. « De toute façon, on est prêt, on y travaille, on fera les meilleurs choix, on essaiera de tout donner pour aller chercher cette qualification », a-t-il conclu.