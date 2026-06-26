Le Burkina Faso annonce «rompre ses relations diplomatiques» avec la France


Le Burkina Faso annonce «rompre ses relations diplomatiques» avec la France
Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé vendredi soir 26 juin rompre ses relations diplomatiques avec la France. L'annonce a été faite à la télévision nationale dans une édition spéciale à 18h TU par le porte-parole du gouvernement Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. 
Ouagadougou accuse Paris d'« un activisme incessant contre les intérêts du Faso, d'ambitions néocoloniales et de soutenir activement des réseaux subversifs et terroristes ». Le gouvernement burkinabè souligne que cette rupture avec la France « vise exclusivement leurs relations sur le plan diplomatique » mais « ne remet pas en cause les liens historiques entre les deux peuples ».



Vendredi 26 Juin 2026
RFI



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