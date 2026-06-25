Affaire ASER-AEE POWER EPC : Thierno Alassane Sall dénonce l’inaction de la justice sénégalaise dans le dossier

Le député Thierno Alassane Sall a profité de la séance plénière de ce matin à l’Assemblée nationale pour fustiger la passivité de la justice sénégalaise dans le dossier ASER-AEE Power EPC, relatif au projet d’électrification rurale évalué à 37 milliards de francs CFA. Le parlementaire s’est indigné de voir la justice espagnole se saisir de l’affaire alors qu’aucune procédure n’a été enclenchée au Sénégal pour établir les responsabilités dans ce dossier.







TAS s’exprimait à l’occasion de l’examen et du vote du projet de loi n°12/2026, autorisant le Président de la République à ratifier la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale conclue entre les gouvernements du Sénégal et de la Gambie, signée à Dakar le 12 mars 2020. C’est dans ce cadre que le député a saisi l’occasion pour interpeller le gouvernement sur l’urgence d’activer la justice nationale, estimant paradoxal que le Sénégal coopère judiciairement avec d’autres États sans pour autant instruire ses propres dossiers sensibles.

