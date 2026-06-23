Sénégal-Norvège (3-2) : Haaland crucifie le Sénégal…les Lions piégés par leurs erreurs défensives malgré le sursaut d’Ismaïla Sarr

Le Sénégal s’est incliné face à la Norvège au terme d’un match frustrant, marqué par plusieurs erreurs défensives, notamment autour de Kalidou Koulibaly. Menés 3-1, les Lions de la Teranga ont tenté de revenir dans la partie grâce à un doublé d’Ismaïla Sarr, mais la réaction sénégalaise est arrivée trop tard. Score final : 3-2 pour la Norvège.


Sénégal-Norvège (3-2) : Haaland crucifie le Sénégal…les Lions piégés par leurs erreurs défensives malgré le sursaut d’Ismaïla Sarr
Une première période gâchée par une erreur défensive
 
Face à la Norvège, le Sénégal a vécu une rencontre compliquée, surtout sur le plan défensif. Dès la première période, les Lions ont été punis sur une erreur défensive du capitaine Kalidou Koulibaly. Une perte de vigilance qui a permis aux Norvégiens de prendre l’avantage avant la pause.
 
À la mi-temps, le Sénégal était mené 1-0. Un score qui reflétait surtout les difficultés sénégalaises à maîtriser les transitions adverses et à éviter les fautes de concentration dans les zones dangereuses.
 
Haaland profite encore d’une hésitation sénégalaise
 
Au retour des vestiaires, les Lions ont tenté de revenir avec plus d’envie dans le jeu. Mais les mêmes erreurs ont continué à peser lourd. À la 48e minute, Kalidou Koulibaly laisse passer un ballon mal maîtrisé. Haaland ne se fait pas prier : l’attaquant norvégien récupère et transforme l’occasion en but.
 
La Norvège mène alors 2-0, plongeant un peu plus le Sénégal dans le doute. Ce deuxième but a confirmé les largesses défensives sénégalaises dans une rencontre où chaque erreur s’est payée cash.
 
Ismaïla Sarr relance l’espoir
 
Malgré ce coup dur, les Lions de la Teranga n’ont pas baissé les bras. À la 53e minute, Ismaïla Sarr redonne espoir au Sénégal en réduisant le score. Son but permet aux Sénégalais de revenir à 2-1 et de croire à une possible remontée.
 
Ce réveil offensif a donné un nouveau souffle à l’équipe sénégalaise, qui a ensuite tenté de mettre davantage de pression sur la défense norvégienne.
 
Nouveau coup de froid : Haaland frappe encore
 
Mais l’espoir sénégalais n’aura duré que quelques minutes. À la 57e minute, Haaland inscrit un nouveau but et permet à la Norvège de reprendre deux longueurs d’avance. Le score passe à 3-1.
 
Ce troisième but a fait très mal aux Lions, d’autant plus qu’il est intervenu au moment où le Sénégal semblait reprendre confiance. La Norvège, plus réaliste et plus efficace, a su exploiter les failles laissées par la défense sénégalaise.
 
Koulibaly remplacé, le Sénégal garde le ballon mais manque d’efficacité
 
À la 71e minute, Kalidou Koulibaly quitte finalement la pelouse, remplacé par Pape Matar Sarr. Un changement fort dans une rencontre où le capitaine sénégalais aura été impliqué dans plusieurs séquences difficiles.
 
Dans le dernier quart d’heure, le Sénégal a eu davantage la possession du ballon. Les Lions ont essayé de construire, d’accélérer et de pousser pour revenir dans le match. Mais malgré cette domination territoriale, ils ont manqué de précision dans le dernier geste.
 
Neuf minutes de temps additionnel et un dernier espoir sénégalais
 
Avec neuf minutes de temps additionnel, le Sénégal a continué à y croire. Les Lions ont multiplié les offensives pour réduire le score. En face, les Norvégiens ont tenté de casser le rythme, se couchant au moindre contact afin de gagner du temps et de conserver leur avantage.
 
Dans les dernières minutes, Ismaïla Sarr trouve finalement la faille et signe un doublé. Le Sénégal revient à 3-2, mais il est déjà trop tard pour espérer arracher l’égalisation.
 
Une défaite frustrante pour les Lions
 
Au coup de sifflet final, la Norvège s’impose 3-2. Pour le Sénégal, cette défaite laisse beaucoup de regrets. Les Lions ont montré de l’envie, surtout en seconde période, mais leurs erreurs défensives leur ont coûté très cher.
 
Avec un doublé d’Ismaïla Sarr, le Sénégal peut retenir sa capacité de réaction. Mais face à une équipe norvégienne réaliste, les approximations défensives ont fini par faire la différence.
 
Score final : Norvège 3-2 Sénégal.
 
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Mardi 23 Juin 2026
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