Révision constitutionnelle: Le Forum Civil alerte sur le risque d’une crise institutionnelle majeure


Révision constitutionnelle: Le Forum Civil alerte sur le risque d’une crise institutionnelle majeure
Dans un communiqué publié ce lundi, le Forum Civil Section Sénégalaise de Transparency International exprime son inquiétude suite aux développements autour de la réforme constitutionnelle. 
 
Après avoir rappelé avec regret les contours de ce projet de loi devenu proposition de loi après l’implication du parlement. Le Forum Civil dit ne pas apprécier le fait que ni l’Assemblée nationale ni la Présidence de la République n’aient donné une quelconque information aux Sénégalais sur l'avis du Président de la République.
 
Le Forum Civil, rappelant l'obligation de respecter la Constitution, notamment son article 103 appelle ainsi l'Exécutif et le Législatif à préserver le pays de tout dysfonctionnement institutionnel en privilégiant le dialogue dans leur rapport relativement à la conduite de la révision de la Constitution et à éviter toute révision déconsolidante; gage de la maturité politique attendue par le Peuple sénégalais. La société civile invite solennellement les pouvoirs publics à se conformer à toute décision du Conseil constitutionnel y afférente et exhorte les acteurs de l'espace public à consolider l'Esprit républicain dans l'exercice de leurs libertés civiles et politiques afin de préserver la Démocratie et la République.
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Mardi 23 Juin 2026
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