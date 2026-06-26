Drame à Linguère : un père de famille retrouvé mort pendu à un arbre

Le village de Méweul Peulh, situé dans la commune de Yang Yang, dans le département de Linguère, s'est réveillé ce vendredi 26 juin 2026 dans l'émoi et la consternation après la découverte du corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années.



La victime, identifiée sous les initiales C.A. Ba, était un père de famille marié et papa de huit enfants.



Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie territorialement compétente, accompagnés des sapeurs-pompiers, se sont rendus sur les lieux pour les constatations d'usage avant de procéder à l'évacuation du corps vers le centre de santé de Dahra Djoloff.



Selon des sources locales, C.A. Ba exerçait le métier de berger et n'était pas connu pour souffrir de troubles mentaux.



Les circonstances exactes de ce drame restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d'établir les causes et les circonstances de ce décès.

