Les Lions dos au mur : Le Sénégal joue sa survie au Mondial face à l'Irak

Deux matchs, deux défaites. Les Lions de la Téranga abordent leur troisième et dernier match de groupe ce vendredi 26 juin face à l'Irak dans une situation de crise : qualifier, dépendance ou rentrer à la maison. Une pression immense pour une nation qui rêvait de retrouver les sommets du football mondial.

Une entrée en matière cauchemardesque face à la France

Le 16 juin dernier, les Lions de la Téranga entamaient leur Coupe du Monde 2026 face aux Bleus. Le choc des titans tournait rapidement au cauchemar. Selon les statistiques officielles de la FIFA, les Sénégalais étaient dominés dans la possession du ballon (46% contre 54%) et ne cadraient que 2 tirs sur 6 tentatives, face à une France déterminée qui en plaçait 8 sur 11 au cadre.Le premier but français tombe à la 66e minute, suivi d'un deuxième à la 82e. Le Sénégal réagit fièrement à la 90e, mais dans la même minute fatidique, la France enfonce le clou une troisième fois. Score final : France 3 - Sénégal 1. Une entrée en matière douloureuse, mais qui n'avait pas encore enterré les espoirs sénégalais.

Contre la Norvège, l'espoir brisé en trois coups

Le 23 juin, face à la Norvège d'Erling Haaland, les Lions avaient une occasion en or de se relancer. Et pendant longtemps, la dynamique du match leur souriait : selon les chiffres officiels de la FIFA, le Sénégal dominait avec 57% de possession et tentait 17 tirs dont 6 cadrés. Mais le football a ses réalités. Les Norvégiens frappent d'abord juste avant la pause à la 43e minute, puis enfoncent le clou dès la reprise à la 48e. Le Sénégal réagit à la 53e par un but qui redonne espoir, avant de se faire surprendre une troisième fois à la 58e (3-1). Deux buts sénégalais en fin de match à la 90e ramènent le score à 3-2, mais trop tard. La Norvège tient bon. Deuxième défaite.

Vendredi 26 juin : maintenant ou jamais

La situation est claire : le Sénégal doit battre l'Irak pour espérer une qualification sans liaison. Les Lions partent favoris de ce dernier match de groupe, et l'équipe dispose d'individualités de classe mondiale : Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Idrissa Gana Guèye ou encore le jeune Lamine Camara.Mais les chiffres aussi rassurants soient-ils ne font pas gagner les matchs. Contre la France, le Sénégal était sur le papier compétitif. Contre la Norvège, il avait la possession et les occasions. Ce qui a manqué jusqu'ici, c'est l'efficacité devant le but et la solidité défensive dans les moments clés.

Dakar retient son souffle

Dans les rues de Dakar, l'ambiance oscille entre inquiétude et foi inébranlable. Les supporters sénégalais, habitués aux épopées de leurs Lions, refusent de baisser les bras. Ils se souviennent de 2002, quand le Sénégal avait créé la sensation en atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde. Ils se souviennent aussi de 2022 au Qatar, où l'équipe avait été éliminée en phase de groupes.Ce vendredi soir, une nation entière sera derrière ses Lions au couleur du Vert Jaune Rouge étoilé, Pour une qualification, certes, mais aussi pour l'honneur, la fierté et la promesse que le football sénégalais mérite encore sa place sur la scène mondiale.Rendez-vous ce vendredi 26 juin à 19h00 (heure de Dakar). Les Lions n'ont plus le droit à l'erreur.

Fatoumata Gadjigo (Stagiaire)