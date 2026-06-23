Dette publique : le MEFP dément les propos du Ministre de l’Industrie et du Commerce

Le Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (MEFP) a publié, ce mardi, un communiqué dans lequel il prend ses distances avec des propos tenus par le Ministre de l’Industrie et du Commerce sur la gestion de la dette publique.



Dans ce texte, le département dirigé par le grand argentier de l’État indique avoir pris connaissance, lundi 22 juin, d’un article de presse relayant des déclarations faites par son collègue de l’Industrie et du Commerce lors d’une émission télévisée. Le MEFP tient à préciser que ces propos, relatifs à la gestion de la dette publique, ne relèvent que d’une opinion personnelle et ne sauraient en aucune manière refléter la position officielle de l’État du Sénégal.



Le Ministère rappelle ainsi qu’il demeure le seul canal officiel habilité à communiquer sur toute question touchant aux finances publiques et aux relations avec les partenaires financiers internationaux.



Le communiqué se conclut par une réaffirmation de l’engagement de l’État du Sénégal à honorer l’intégralité de ses obligations financières, dans le respect de ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, de ses partenaires techniques et financiers ainsi que de ses investisseurs.