Incendie à l’immeuble Tamaro: « Une gaine technique ravagée par le feu, les occupants sains et saufs » (Sapeurs)

Un incendie s’est déclaré ce matin à l’immeuble Tamaro, situé en plein centre-ville. Le feu a pris naissance dans une gaine technique, entre le 5e et le 10e étage, et s’est propagé verticalement, a appris Dakaractu des éléments des sapeurs pompiers sur place. Si les flammes sont restées confinées à la gaine, une épaisse fumée a en revanche envahi une partie des locaux de l’immeuble.



Alertés rapidement, les secours ont procédé à l’évacuation des occupants avant que le sinistre ne s’étende. Aucun appartement ou local n’a été directement touché par les flammes, mais la fumée a circulé dans les parties communes et certains logements, rendant l’atmosphère irrespirable pendant de longues minutes.



L’intervention des pompiers a permis de maîtriser et d’éteindre complètement le feu. La gaine technique, en revanche, est entièrement endommagée et devra être réparée avant un retour à la normale. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.



Dès que les opérations de ventilation et de vérification des installations ont été achevées, la vie de l’immeuble a pu reprendre son cours. Les habitants, rassurés, ont regagné leurs logements en fin de matinée. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet incendie.

À noter que dans cet immeuble, au 10e étage, se trouve le siège du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA).