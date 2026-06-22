Assemblée nationale : El Malick Ndiaye et Ismaïla Diallo élus respectivement 1er et 3e vice-présidents

L’Assemblée nationale a procédé ce lundi au vote pour le remplacement du 1er et du 3e vice-président de son bureau, suite à une vacance à ces deux postes.



El Malick Ndiaye a été élu 1er vice-président, tandis qu’Ismaïla Diallo a été porté à la fonction de 3e vice-président. Les deux candidats ont chacun recueilli 130 voix des députés.