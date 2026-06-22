Assemblée nationale : El Malick Ndiaye et Ismaïla Diallo élus respectivement 1er et 3e vice-présidents


Lundi 22 Juin 2026
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