Dossier ASER AEE Power EPC: La société espagnole porte plainte contre le député Thierno Alassane Sall

La société espagnole AEE Power EPC a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre le député Thierno Alassane Sall, président de la commission des Finances à l’Assemblée nationale. Le document, enregistré ce 24 juin 2026 au Parquet du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar sous le numéro 1131, a été révélé par Me Patrick Kabou.



Dans sa plainte, AEE Power EPC reproche au parlementaire plusieurs faits notamment la diffusion de fausses nouvelles, la diffamation et mensonge publique, collecte et obtention frauduleuse de documents bancaires internationaux, la divulgation de données bancaires sans autorisation, l’atteinte à l’image et à la notoriété de la société et de son dirigeant, ainsi que la violation du secret de l’instruction.



Thierno Alassane Sall pour rappel, a formulé plusieurs accusations de malversations financières dans le cadre du programme de l’électrification rurale et dans lequel il s’est particulièrement investi en interpellant publiquement la société espagnole.