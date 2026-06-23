GRAND REPORTAGE- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba en chiffres et en lettres de sa genèse à ses 21 ans…


Il y a vingt et un ans, une poignée de talibés mourides, venus de la diaspora et d’ailleurs, franchissait la porte du khalifat pour solliciter un ndigël sacré. Ce jour-là, Serigne Saliou Mbacké Khadim Rassoul ne se contenta pas de donner son aval : il offrit un terrain, ouvrit sa bourse en premier contributeur, et baptisa lui-même l’œuvre du nom de Matlaboul Fawzeini. Deux décennies plus tard, ce pari fou est devenu une réalité clinquante. Sous la direction éclairée de Serigne Massamba Thioro Sall, l’hôpital s’est imposé comme l’un des centres de santé les plus courus du Sénégal, symbole d’une vision où la foi et la médecine ne font qu’un. Dans ce reportage interviennent les vrais acteurs de l’établissement….
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Mardi 23 Juin 2026
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