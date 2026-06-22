Dette publique : Le Sénégal ouvre la porte à une restructuration, selon Serigne Gueye Diop

Le Sénégal se montre désormais disposé à envisager une restructuration de sa dette, face à des pressions de paiement croissantes qui menacent de fragiliser des secteurs clés de l’économie. C’est ce qu’a indiqué un membre du gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye, dans des propos rapportés ce lundi par Bloomberg.



Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a expliqué que l’État avait jusqu’ici donné la priorité au service de la dette, allant jusqu’à honorer par anticipation certaines échéances extérieures dont un eurobond remboursé plus tôt ce mois-ci. Mais selon ses déclarations, cette approche serait désormais en train d’évoluer.



Cette inflexion marque un tournant dans le discours officiel. Depuis la révélation de la dette dite « cachée » sous le magistère de Macky Sall, les autorités avaient constamment écarté l’hypothèse d’une restructuration, misant sur une stratégie de résistance budgétaire en attendant un retour de marges de manœuvre à moyen terme. Le pays reste à ce jour la seule nation africaine dont la prime de risque souverain se situe en territoire de détresse, les investisseurs exigeant une prime de plus de 1 200 points de base pour détenir sa dette en dollars plutôt que des bons du Trésor américain.



L’ouverture affichée par le ministre Diop intervient dans un contexte de discussions entre le Sénégal et le Fonds monétaire international restent fragilisées par les récents bouleversements politiques, notamment le limogeage de l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko, lui-même connu pour son opposition à toute restructuration de la dette.