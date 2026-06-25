Exploitation du téléphone de Djibril Dramé : le 101ème suspect, El Hadj Fallou Diagne, arrêté… Il admet que Djibril Dramé était son « Oubi » et qu’il était le « Yoss »… D’autres célébrités citées

Une enquête ouverte depuis février 2026



Dans la plus grande discrétion, la Brigade de recherches de Keur Massar poursuit ses investigations entamées depuis février 2026.



Selon Libération, l’enquête porte sur plusieurs chefs particulièrement lourds, notamment association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.



Un dixième suspect interpellé



Les enquêteurs ont mis la main sur leur 101ème suspect. Il s’agit d’un certain El Hadj Fallou Diagne.



D’après Libération, il aurait été démasqué, comme d’autres avant lui, grâce à l’exploitation du téléphone du chanteur Djibril Dramé, déjà écroué dans ce dossier et récemment entendu dans le fond.



Cette exploitation technique semble jouer un rôle central dans la progression de l’enquête.



Des aveux face aux éléments techniques



Confronté aux éléments réunis par les gendarmes, El Hadj Fallou Diagne aurait reconnu certains faits.



Dans ses déclarations rapportées par Libération, il aurait notamment admis que Djibril Dramé était son « Oubi » et qu’il était le « Yoss », tout en évoquant une relation qualifiée de particulière entre eux.



Il aurait également indiqué avoir été présenté à Djibril Dramé par l’un de ses partenaires très connu, aujourd’hui décédé.



Vers de nouvelles arrestations ?



Les enquêteurs ne semblent pas en rester là. Selon les informations publiées par Libération, l’exploitation du téléphone d’El Hadj Fallou Diagne, associée à ses aveux, pourrait conduire à d’autres arrestations.



Le mis en cause est décrit comme particulièrement bavard et précis face aux gendarmes. Il aurait même cité des célébrités, dont une personne décédée.

