Parcelles Assainies : une dispute entre frères vire au drame, le parquet réclame la prison à vie contre Thierno Amadou Tidiane Lam

Une querelle familiale aux conséquences fatales



Le drame remonte à l’année 2021, aux Parcelles Assainies. D’après le récit rapporté par Les Échos, une dispute entre deux frères a dégénéré en affrontement mortel. Thierno Amadou Tidiane Lam, père de famille, est poursuivi pour meurtre après avoir porté plusieurs coups de couteau à son frère Mouhamadou Hafaza Lam.



Devant la chambre criminelle de Dakar, mardi 23 juin 2026, l’accusé a tenté d’expliquer les circonstances ayant conduit à cette scène tragique. Il a soutenu qu’au moment des faits, son frère se trouvait dans sa chambre avec un couteau et aurait tenté de s’en prendre à lui. Se sentant menacé, il affirme avoir dégainé un poignard qu’il détenait par-devers lui avant de frapper son frère.



Des versions changeantes devant les enquêteurs



Le dossier semble marqué par des déclarations fluctuantes. Les Échos indique que l’accusé avait d’abord reconnu devant la police avoir poignardé son frère à trois reprises. Devant le magistrat instructeur, il aurait ensuite soutenu ne lui avoir infligé que deux coups de couteau.



Plus troublant encore, au cours de son second interrogatoire à la police, Thierno Amadou Tidiane Lam aurait déclaré que son frère n’était pas armé au moment de la bagarre. Cinq ans après les faits, il maintient avoir porté trois coups, mais la juge lui a fait remarquer que le nombre de blessures reçues par la victime dépasserait largement ce qu’il avance.



Le frère laissé agonisant, les voisins alertés par les cris



L’un des éléments les plus marquants du dossier concerne l’absence de secours immédiat. Selon Les Échos, après avoir porté les coups, l’accusé n’aurait pas aidé son frère, qu’il aurait laissé au sol, se vidant de son sang.



Ce sont finalement les voisins qui ont alerté les secours, après avoir entendu les cris de détresse du fils de l’accusé. Ce dernier aurait assisté à la scène de violence. Entendu à la barre comme témoin, Thierno Sada Lam a tenté de blanchir son père en affirmant n’avoir pas vu les coups de couteau. Mais lorsque la juge lui a rappelé ses déclarations faites durant l’enquête, il est revenu sur ses propos.



Le parquet réclame la réclusion criminelle à perpétuité



Dans ses observations, le procureur a insisté sur la gravité des faits, notamment le fait que l’accusé aurait laissé son frère agoniser sans lui porter secours. Le représentant du ministère public a également relevé l’absence de repentir actif chez Thierno Amadou Tidiane Lam.



Pour le parquet, l’origine de l’altercation semblait futile, mais son issue a été dramatique. Il a ainsi requis la réclusion criminelle à perpétuité.



La défense plaide la provocation et la légitime défense



L’avocat de la défense, Me Ndiogou Ndiaye, a demandé à la chambre de faire bénéficier son client des dispositions de l’article 50 à titre subsidiaire. Il a aussi évoqué l’excuse de provocation et la légitime défense, si les déclarations de l’accusé sont retenues par le tribunal.



Après les plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juillet prochain.