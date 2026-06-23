Mondial : La mère de Didier Deschamps est morte, le sélectionneur des Bleus rentre en France et sera absent contre la Norvège (FFF)

Le sélectionneur Didier Deschamps a été endeuillé par le décès de sa mère et va rentrer en France pour assister à ses obsèques, a annoncé mardi la Fédération française de football (FFF) qui précise qu'il ne dirigera pas les Bleus contre la Norvège vendredi lors du dernier match du groupe I au Mondial-2026.
"Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I. Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d'apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques", a indiqué la FFF dans un communiqué.
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