Vidéo virale et menaces explosives : Amadou Barry tombe après une vidéo menaçant le Président et des magistrats

Une vidéo qui met le feu aux réseaux sociaux



L’affaire est partie d’une vidéo devenue virale. Dans cette séquence, un individu vêtu d’un tee-shirt rouge, assis au bord de l’eau, tient des propos d’une extrême gravité contre le Président de la République, le procureur et des juges.



Selon Libération, l’homme y profère des insultes et déclare notamment que des personnes seraient prêtes à « brûler » le Sénégal jusqu’à ce que le pays devienne du charbon. Le mis en cause se réclamerait également de Pastef-Bosséa.



Des menaces directes contre les autorités



Toujours dans la vidéo rapportée par Libération, l’individu s’en prend directement au Président, au procureur et aux juges, en affirmant qu’ils seraient visés par des actes de violence.



Ces propos jugés graves ont immédiatement attiré l’attention des autorités judiciaires, dans un contexte où les menaces publiques contre les institutions sont prises très au sérieux.



Le parquet de Saint-Louis s’autosaisit



Face à la viralité de la vidéo et à la nature des déclarations, le parquet de Saint-Louis s’est autosaisi. Un ordre de recherche et d’arrestation a été émis, puis transmis à la gendarmerie nationale.



Les investigations permettent d’identifier le mis en cause comme étant Amadou Barry, âgé de 41 ans. Il est présenté comme demeurant à Doundgel, dans la commune de Médina Ndiathbé, arrondissement de Cas-Cas.



Arrestation par la brigade de Aéré Lao



D’après Libération, Amadou Barry, qui se présente comme réparateur de téléphones, a été arrêté hier vers midi par les éléments de la brigade de Aéré Lao.



Le même jour, il a été transféré à la Section de recherches de Saint-Louis. Il y a été entendu sous le régime de la garde à vue.