Sénégal-Irak : les Lions déroulent et écrasent l’Irak sur un score sans appel 5-0


Sénégal-Irak : les Lions déroulent et écrasent l’Irak sur un score sans appel 5-0
Le Sénégal a signé une large victoire face à l’Irak, au terme d’une rencontre maîtrisée surtout en seconde période. Après une première période plus disputée, les Lions ont accéléré au retour des vestiaires pour finalement s’imposer sur le score sans appel de 5-0, grâce notamment à un doublé de Pape Gueye.
 
Une entame parfaite pour les Lions
 
Le Sénégal n’a pas tardé à prendre les devants dans cette rencontre. Dès la 4e minute, les Lions ont ouvert le score sur corner, grâce à Abdoulaye Seck. Une réalisation rapide qui a permis aux Sénégalais de lancer idéalement leur match et de mettre la pression sur une équipe irakienne obligée de courir derrière le score.
 
Malgré cette ouverture du score précoce, les Irakiens ont tenté de résister. Le Sénégal a continué à pousser, mais sans parvenir à faire le break rapidement. À la 11e minute, l’arbitre a eu recours à la VAR après une faute sur Sadio Mané. Finalement, le défenseur irakien Rabine, numéro 2, a été sanctionné. Sur le coup franc qui a suivi, Sadio Mané a tenté sa chance, mais le gardien irakien a bien intercepté le ballon.
 
Une première période maîtrisée mais serrée
 
À la 38e minute, le Sénégal comptait deux tirs cadrés contre zéro pour l’Irak, preuve d’une meilleure présence offensive des Lions. Mais malgré cette domination dans les intentions, le match est resté plus ou moins équilibré durant la première période.
 
Les Irakiens ont essayé de revenir dans la partie, mais sans réellement parvenir à inquiéter la défense sénégalaise. Après neuf minutes de temps additionnel, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 1-0 en faveur du Sénégal.
 
Ismaïla Sarr lance le festival en seconde période
 
Au retour des vestiaires, les Lions sont revenus avec la volonté de se mettre rapidement à l’abri. Les Sénégalais ont multiplié les offensives, même s’il y avait encore beaucoup de déchets dans les finitions.
 
La délivrance est finalement arrivée à la 55e minute. Bien servi par Lamine Camara, Ismaïla Sarr a inscrit le deuxième but du Sénégal. Un but important qui a permis aux Lions de prendre une avance plus confortable et de faire basculer définitivement la rencontre.
 
Pape Gueye entre et marque deux bijoux
 
Quelques minutes après le but d’Ismaïla Sarr, le banc sénégalais a procédé à des changements avec les entrées de Pape Gueye, Jackson et Pathé Ciss, à la place de Habib Diarra, Lamine Camara et Ibrahima Mbaye.
 
Pape Gueye n’a pas tardé à se mettre en évidence. À la 58e minute, le milieu sénégalais a inscrit le troisième but des Lions d’une magnifique frappe lointaine venue se loger dans la lucarne. Une réalisation splendide qui a donné encore plus d’ampleur à la domination sénégalaise.
 
Après une pause hydratation imposée par la forte chaleur, le Sénégal a repris sa marche en avant. À la 70e minute, Pape Gueye a encore frappé. D’un tir très puissant, il a trompé le portier irakien, impuissant sur cette nouvelle tentative. Avec ce doublé, Pape Gueye a porté le score à 4-0 et confirmé son entrée fracassante.
 
Iliman Ndiaye conclut la démonstration
 
Même avec quatre buts d’avance, les Lions ont continué à mettre la pression sur la défense irakienne. À la 74e minute, Sadio Mané a même trouvé le poteau, tout proche d’inscrire à son tour son nom au tableau d’affichage.
 
La cinquième réalisation sénégalaise est finalement arrivée à la 81e minute. Iliman Ndiaye a marqué d’un tir lointain et puissant dans la lucarne, portant le score à 5-0. Un nouveau bijou qui a conclu le festival offensif des Lions.
 
Après six minutes de temps additionnel, l’arbitre a mis fin à la rencontre sur cette large victoire du Sénégal. Les Lions s’imposent 5-0 face à l’Irak, avec une seconde période particulièrement aboutie et une efficacité retrouvée devant le but.
 
Une victoire nette et convaincante
 
Avec ce succès, le Sénégal confirme sa supériorité dans cette rencontre. Après une première période sérieuse mais encore serrée, les Lions ont totalement pris le contrôle du match en seconde période. Ismaïla Sarr, Pape Gueye et Iliman Ndiaye ont permis au Sénégal de transformer sa domination en véritable démonstration offensive.
 
Score final : Sénégal 5-0 Irak.
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Vendredi 26 Juin 2026
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