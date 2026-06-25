Louis Lamotte décrypte des deux défaites du Sénégal : « On a manqué de préparation…et trop jubilé sur la coupe d’Afrique »


Louis Lamotte décrypte des deux défaites du Sénégal : « On a manqué de préparation…et trop jubilé sur la coupe d’Afrique »

Directeur de cabinet du président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de la jeunesse de Dakar (COJOJ) et administrateur de société, Louis Lamotte dans une interview accordée à Dakaractu, est revenu sur les deux premières défaites du Sénégal à la Coupe du monde, face à la France et à la Norvège. En effet, l’ancien vice-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) considère que le Sénégal devait incarner ce leadership et tirer l’ensemble des équipes africaines vers le haut. Or, après deux journées, les Lions se retrouvent en queue de classement, une position qui, selon lui, ne reflète pas la véritable valeur de l’équipe.

 

Du reste, il ne veut pas s’aventurer dans un diagnostic à travers une analyse prétentieuse, en l’absence d’éléments suffisants. Louis Lamotte estime que cette Coupe du monde n’a pas été suffisamment préparée et remarque un relâchement après le sacre à la Coupe d’Afrique, sans travail de continuité mené dans la foulée. Selon lui, le simple fait de disposer d’une liste de joueurs sélectionnés ne garantit pas que tous soient au même niveau de forme, et la transition entre les cadres et les nouveaux éléments du groupe n’aurait pas été suffisamment sécurisée. Une passation mal préparée entre deux générations, prévient-il, peut générer des difficultés sportives sur le terrain, mais aussi des tensions d’ambiance au sein du groupe.

 

Par ailleurs, Louis Lamotte évoque certains choix qu’aurait pu manquer le sélectionneur Pape Thiaw, en privilégiant la génération qui a offert au Sénégal son titre continental. Il tient toutefois à préciser qu’il ne s’agit nullement de remettre en cause l’apport de ces cadres, dont il souhaite que les Sénégalais reconnaissent pleinement la contribution au football national, sans jeter trop rapidement leur mérite aux oubliettes. Le manque aurait plutôt résidé, selon lui, dans le tact nécessaire pour protéger ces joueurs tout en n’oubliant pas les exigences, parfois cruelles, de la compétition, qui peuvent contraindre à se passer des services de quelqu’un ayant tout donné, mais n’étant plus en mesure de le faire à l’instant T.

 

À l’approche du match décisif de vendredi contre l’Irak, Louis Lamotte se montre prudent quant aux chances de victoire des Lions. Il évoque en effet, des échos peu rassurants et regrette un état d’esprit collectif, qui avait jusque-là porté les succès de l’équipe autour d’un objectif commun, et qui semble aujourd’hui fragilisé par des tiraillements internes. Il appelle le groupe à se ressaisir avant cette rencontre, rappelant qu’il est inenvisageable de terminer la compétition avec trois défaites. Une victoire est nécessaire avant d’envisager toute qualification. Louis Lamotte invite enfin à se tourner vers les échéances futures, notamment la prochaine Coupe d’Afrique, tout en reconstruisant ce qui s’est fragilisé durant cette campagne mondiale.

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Jeudi 25 Juin 2026
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