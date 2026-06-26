Rosso : La pénurie d'eau tourne au drame, un jeune de 21 ans emporté par le fleuve Sénégal

Ce qui devait être un simple moment de détente s'est transformé en une tragédie qui plonge toute une famille dans la douleur. Dans la soirée du jeudi 25 juin, aux environs de 21 heures, le fleuve Sénégal a une nouvelle fois endeuillé la commune de Rosso en emportant un jeune homme de 21 ans.

Selon les premiers éléments recueillis, une importante pénurie d'eau qui frappe la ville depuis plusieurs heures a contraint de nombreux habitants à se rendre au fleuve pour leurs besoins quotidiens. À la tombée de la nuit, plusieurs jeunes en ont profité pour se baigner dans un passage non aménagé, au quartier Cité Niakh.

Mais en quelques secondes, l'insouciance a laissé place à l'horreur.

Sous les yeux impuissants de ses camarades, Moctar Thiaw, 21 ans, disparaît brutalement sous les eaux. Malgré les cris de détresse et les tentatives désespérées de lui porter secours, le jeune homme ne refera jamais surface.

Alertés, les éléments de la Police des frontières et les sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux. Après plusieurs minutes de recherches, le corps sans vie de la victime a finalement été repêché avant d'être évacué vers la morgue du Centre de santé de Richard-Toll.

Apprenti menuisier métallique et domicilié au quartier Diamaguène, Moctar Thiaw laisse derrière lui une famille anéantie. Fils d'Alioune Thiaw et de Fatou Niang, il est décrit par ses proches comme un jeune homme discret, travailleur et plein d'avenir.