Incendie à l’immeuble Tamaro : Le siège du CNRA touché, du 5e au 11e étage en flammes

Un incendie s’est déclaré dans l’immeuble Tamaro, sis à Dakar. Le sinistre a touché les étages allant du 5e au 11e, où se trouve notamment le siège du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), logé au 10e étage.



L’ensemble des occupants de l’immeuble a été évacué. Pour l’heure, aucun dégât humain ni matériel n’a été signalé.



Les sapeurs-pompiers sont actuellement déployés sur les lieux pour des opérations de reconnaissance. L’accès aux zones touchées par les flammes s’avère toutefois difficile, contraignant les éléments du Groupement national des sapeurs-pompiers à rechercher la meilleure stratégie d’intervention pour atteindre les étages sinistrés.



Nous y reviendrons.