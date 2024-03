Souveraineté Monétaire: Mimi Touré évoque une "stratégie économique"

« Amadou Ba était mon ministre quand j’étais premier ministre. Il ne peut pas nous exposer une technicité supérieure à la mienne. L’idée de vouloir se présenter comme le technocrate ne repose sur rien du tout. La question de la souveraineté monétaire est sur la table de tous les présidents. La monnaie est un instrument si vous n'avez pas une stratégie économique claire même avec la meilleure monnaie vous n’irez nulle part. Il ne faut pas qu’il nous présente une fausse technicité. Quand on parle de monnaie, Amadou Ba doit s’expliquer sur sa fortune. Il évite les questions auxquelles il doit répondre pour afficher une technicité. La question monétaire, c’est d’où vient lui sa monnaie et estimé à des milliards ? Il est mal placé pour parler de monnaie.



Candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Amadou Ba avait déclaré, en marge d’un meeting tenu hier mercredi 13 mars 2024, « À l’ère des grands ensembles, aucun État ne peut se construire seul. On ne joue pas avec la monnaie car elle est déterminante dans le développement mais surtout elle participe à la souveraineté d’un pays ». Une réponse qu’il a servi sur le débat sur la monnaie soulevée par la coalition de l’opposition Diomaye Président.